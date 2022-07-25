愛國同心會秘書長張秀葉賄選定讞 通緝40年直到2062

愛國同心會秘書長張秀葉因2018年參選台北市議員，以辦餐會方式賄選，最高法院今駁回其上訴，依違反公職人員選舉罷免法判刑3年5月定讞。

由於張女另因愛國同心會涉犯國家安全法一案，於偵查期間便已潛逃大陸遭通緝，如今賄選案判刑確定，檢方將就行刑權對她重新發布通緝，時效直到2062年。

張秀葉於2018年九合一地方選舉，以中國民主進步黨籍，參選台北市中正、萬華區市議員，卻與愛國同心會會長周慶峻等人，以餐會方式賄選，案經台北地檢署起訴後，張女便潛逃中國遭通緝。周慶峻則在去年於法院審理期間病逝，高等法院諭知公訴不受理。