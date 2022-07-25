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愛國同心會秘書長張秀葉賄選定讞 通緝40年直到2062

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

愛國同心會秘書長張秀葉因2018年參選台北市議員，以辦餐會方式賄選，最高法院今駁回其上訴，依違反公職人員選舉罷免法判刑3年5月定讞。

由於張女另因愛國同心會涉犯國家安全法一案，於偵查期間便已潛逃大陸遭通緝，如今賄選案判刑確定，檢方將就行刑權對她重新發布通緝，時效直到2062年。

張秀葉於2018年九合一地方選舉，以中國民主進步黨籍，參選台北市中正、萬華區市議員，卻與愛國同心會會長周慶峻等人，以餐會方式賄選，案經台北地檢署起訴後，張女便潛逃中國遭通緝。周慶峻則在去年於法院審理期間病逝，高等法院諭知公訴不受理。

依刑法相關規定，有期徒刑在3年以上、10年以下者，行刑權時效為30年；若被告遭通緝無法如期執行時，時效將增加1/3，也就是10年。因此潛逃大陸的張秀葉若拒不到案，檢方將對她持續通緝40年，直到2062年7月25日後張女才能免於牢獄之災。

愛國同心會秘書長張秀葉賄選定讞，檢方將對她發布通緝長達40年直到2062年。圖／聯合報系資料照片
愛國同心會秘書長張秀葉賄選定讞，檢方將對她發布通緝長達40年直到2062年。圖／聯合報系資料照片

通緝 賄選 愛國同心會

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