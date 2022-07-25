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網路媒體「妞時尚」欠1493萬 台北分署全部追回
網路媒體「妞時尚」公司負責人王憲邦因欠繳公司稅費1493萬元，移送法務部行政執行署台北分署執行，台北分署今天表示，經強勢執法，現已全數追回款項且移交國庫。
據表示，「妞時尚」滯欠健保費、勞保費、退休費，另積欠違反勞動基準法、身心障礙者權益保障法罰鍰共1493萬餘元，6年前起陸續移送台北分署執行。
台北分署受理後，立即對公司發動執行專案，但公司還欠下1200萬元無法清償，執行官考量「妞時尚」仍正常營業，研判還有資金來源，持續透過各式管道積極追查公司的財務狀況。
2022年初，台北分署得知「妞時尚」獲其他業者挹注資金，存款增加850萬元，再度啟動專案，王憲邦於是對欠款表示願意分期償還，卻又未如期繳納，台北分署今天證實已全數追回「妞時尚」所欠的稅費結案。
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