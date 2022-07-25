家中遠端監視器突斷電 台電查看赫見上方電纜遭竊

苗栗縣通霄鎮烏眉里曾姓婦人上周一下午發現家中遠端監視器突斷電，報請台電人員前往查看，赫然發現住宅上方電纜遭竊，隔天曾男從台中返家，發現住家也遭闖空門，案發後警方鎖定陳姓男子涉有重嫌，昨晚將他約談到案。

家住南庄鄉蓬萊村的陳男（45歲）坦承，平日以人力仲介雜工，因近來工作量少，收入也變少，缺錢才鋌而走險犯案；警方隨後在其住家起出贓物，今天訊後依竊盜罪嫌將他函送法辦。

通霄警方調查，本月18日下午3點多左右，烏眉里一家已停業混凝土廠負責人的曾姓妻子，她人在台中，發現家中遠端監視器突斷電，報請台電人員前往查看，赫然發現其住宅上方電纜遭竊。

台電人員檢視工業用電纜線遭竊長達約50公尺，共損失15000元左右，隨即向警方報案。隔天下午曾婦返家，發現住家也遭竊，包含監視器主機1組、鶯歌窯花瓶1只、洋酒5瓶，損失金額約14萬元。

警方指出，經過濾監視器比對，案發當天陳嫌駕駛廂型車，在案發地周邊道路多次來回，經查陳姓車主有竊盜電纜線、毒品等多項前科，涉有重嫌，昨晚9點左右才將他約談到案。