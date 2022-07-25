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妞新聞欠費及罰鍰逾千萬元 台北分署全數追回

中央社／ 台北25日電

經營妞新聞網路媒體的王姓負責人積欠勞保費及罰鍰等共1493萬餘元。行政執行署台北分署同意分期後，王姓負責人沒如期繳交分期款項，分署已執行其公司存款，款項全數追回。

法務部行政執行署台北分署今天發布新聞稿指出，由王姓負責人經營的妞時尚股份有限公司為知名網路媒體，常提供各類女性生活資訊，但滯欠全民健康保險費、勞工保險費、勞工退休費用，以及違反勞動基準法、身心障礙者權益保障法的罰鍰共計新台幣1493萬餘元。

台北分署表示，案件經衛生福利部中央健康保險署台北業務組、勞動部勞工保險局、台北市政府勞動局及台北市勞動力重建運用處自民國105年間陸續移送台北分署執行。

台北分署受理後，陸續執行公司的存款債權及對第三人的金錢債權，但仍有1200多萬元欠款未獲清償；執行人員研判，妞時尚公司仍正常營業，應有資金來源收入維持營運，持續積極追查公司財產狀況。

台北分署指出，執行人員於今年初得知公司近期獲得其他業者挹注資金，名下存款增加850多萬元，分署即執行存款債權；王姓負責人針對剩餘的300多萬元欠款，向分署請求分期給付。

台北分署考量企業於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中經營不易，兼顧公益與關懷精神，同意其分期請求；不料，公司沒有如期繳交分期款項。分署隨即再次執行公司存款，終於將滯欠款項全數執行完畢。

台北分署呼籲，雇主應準時繳交依法應為勞工負擔的勞保、健保及勞工退休金費用，以確保勞工基本權益，否則將遭各主管機關依法移送行政執行署各分署執行。

台北分署指出，如果收受各分署的執行公文，義務人應積極面對，妥善處理，即使無力一次繳清全部費用，也應積極聯絡分署辦理分期繳納事宜；否則將遭分署執行愛車、存款、不動產，實在是得不償失。

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