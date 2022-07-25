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曾清點扁嫂鑽石 檢察「三專生」黃珮瑜回一審：志在辦案
為響應法務部一、二審輪調人事政策，檢察「三專生」、台灣高檢署檢察官黃珮瑜今年填志願提早回到台北地檢署服務，如願以償。黃珮瑜出身北檢，熱愛偵查，承辦不少矚目案件，成為檢察界年度換血的亮點之一。
檢察「三專生」可在二審歷練3年，黃珮瑜去年派二審、今年回歸，未戀棧現職，與她同時提早回一審的還有2人。
據了解，黃珮瑜已向「娘家」表態想接偵查股辦重大刑案、不想接受行政職安排，由於她的期別資深、辦案經驗豐富，預計職涯規畫會順其所願，真正落實人事新制「傳承辦案」的原始構想。
司法官學院39期的黃珮瑜偵辦消防署前署長黃季敏貪汙案時蒐證確實，黃季敏一審判刑18年，二審判刑16年，她偵辦詐保案不輕易鬆手，還偵查過「五龍教主」徐浩城宗教性侵案，不畏懼對抗信眾的法庭外的反撲。
黃珮瑜查辦人口販運案件結案後，除懲治非法之徒，對於迷途少女發揮同情心，額外利用公僕身分將她們轉介給社會福利機構；此外，最高檢察署前特偵組裁撤後，黃珮瑜負責清點、移交過扁嫂吳淑珍、御醫黃芳彥遭扣案的鑽石與珍珠。
去年，黃珮瑜調台高檢智財分署，思及案件在司法體系來來回回，大量自為偵查，說服9成告訴權人與被告和解後撤回再議，讓案子終局解決，黃珮瑜最想貢獻的事，在以辦大案、論英雄掛帥的檢察生態裡，獨樹一格。
黃珮瑜放棄2年歷練機會提早回一審消息曝光，同僚感到好奇。黃珮瑜說，她本來就喜歡辦案，「這是當司法官的初衷，沒改變過」，她只問檢察官該做什麼，不去想檢察官可以得到什麼，誠屬難能可貴。
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