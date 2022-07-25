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傳產董座砸億元買高雄豪宅 委託外甥解約遭吞2000萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄某傳產黃姓董座砸下1億元購入美術館特區兩戶豪宅，後來因資金周轉不靈想要解約，委託和建設公司高層熟識的羅姓表外甥協助，羅男成功解約2戶後，卻侵吞建商退回的2000萬元價金，黃等了近1年才發現價金遭羅男私吞，高雄高分院審理後，依背信罪判羅男2年6月確定。

該間豪宅為知名上市建商所蓋，屬於美術館特區指標型建案之一。判決指出，2013年5月中旬，羅男自稱和建設公司高層熟識，邀請黃男購入，投資半年至1年就可賣出獲利，大手筆砸下1億元購入兩戶當投資。

其中1戶黃男以胞弟名義用5000萬元購入，同年12月初，胞弟再將權力讓渡給黃男妻子，隔年1月妻子再將權力讓渡給黃男。

2016年間，黃男因資金周轉不靈，委託羅男成功解約其中1戶，剩餘1戶因無力繼續按期繳納價金，擔心解約需負擔15%違約金，於是委託羅男協助，向建商公司高層協調，降低違約金%數，羅男應允後，要求黃將房屋讓渡給他，才好與對方洽談降低違約金。

黃男、羅男約定好後，同年7月18日成功與建商解約，11天後，建商匯還已繳納的2000萬元價金，但羅卻未將價金返還給表舅。黃男遲遲等不到價金匯入，直到隔年6月詢問建商，才發現建商早在解約不久就退回，追問羅男才發現表外甥侵吞2000萬元，氣得提告背信。

羅男辯稱，解約需要1、200萬元活動費，黃男答應要給他600萬元卻反悔；羅還舉先前協助處理土地債務等問題，按理他應該有土地分配，但黃賣掉土地後，卻未依比例分配報酬，以市價計算，黃男至少積欠他3000萬元，加上簽下的714萬借款等，他迫於無奈才把2000萬元拿來抵銷。

一、二審法官審理時，合議庭根據黃男取款紀錄，發現第1戶房屋解約後，黃隨即到郵局領取611萬餘元，其中600萬元為兩戶房子的解約金，剩餘11萬餘元，則是給羅男的「走路工」報酬。

至於羅所指的土地買賣分配問題，法官傳喚當時債務人作證，發現羅男處理完土地債務後，有領取30萬元報酬，若按他所說有分配到土地，按理無需另行給付羅男30萬元，且羅舉的欠款部分，也自承未曾向黃男催討或提出訴訟，因此不採信他說法。

一、二審合議庭認為，羅男收到建商解約款後，卻未告訴黃男建商已經完成退款，直到黃自行詢問建商，才發現價金早已退還給黃男，可見羅刻意隱匿退款資訊，未有主張抵銷的意思，依背信罪判2年6月徒刑確定，羅男得入監。

高雄傳產黃姓董座，請羅姓表外甥協助解約豪宅預售屋，外甥卻侵吞退回的2000萬元價金，羅男被判刑2年6個月。本報資料照片
高雄傳產黃姓董座，請羅姓表外甥協助解約豪宅預售屋，外甥卻侵吞退回的2000萬元價金，羅男被判刑2年6個月。本報資料照片

債務 美術館 郵局

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