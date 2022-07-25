愛國同心會賀中共國慶餐會涉賄選 周慶峻遺孀有罪定讞

中華愛國同心會成員張秀葉2018年台北市議員競選期間，與會長周慶峻舉辦餐會賄選，台北地方法院依公職人員選舉罷免法行求不正利益罪判她3年5月徒刑，周慶峻遭處刑3年6月。周去年因感染新冠肺炎過世，台灣高等法院判公訴不受理，張秀葉上訴遭駁；張婦再上訴，最高法院駁回定讞。

本案二審時的被告還包括周慶峻妻子林明美、競選總部辦公室主任陳玲湘，以及非法買賣外匯的黃于思。林明美二審仍被依選罷法行求不正利益罪判處3年3月徒刑，黃于思犯幫助以非法買賣外匯為常業罪，遭判刑3月，得易科罰金。陳玲湘被高院改為判1年10月徒刑，褫奪公權2年，緩刑4年。

周慶峻在香港就讀華僑師院，1993年間成立中華愛國同心會（後改為愛國同心黨），並身兼中國民主進步黨黨主席，有6名子女；周妻林明美則協助管理會務、黨務。張秀葉2012年起受僱於同心會，並擔任同心會和中民黨發言人，還代表中民黨參加台北市第13屆議員第五選區（中正、萬華）選舉，並由陳玲湘擔任競選總部辦公室主任。

為了使張秀葉能順利當選，周慶峻等人商議在同心會慶祝「中華人民共和國國慶」時，提供免費餐會並舉行張秀葉競選造勢活動，且特別請會員邀請第五選區、有投票權的人參加。

2018年10月1日，周等人在一家日本料理店舉辦餐會，第五選區共有47人到場吃喝，張秀葉、陳玲湘穿著黃色競選背心穿梭其中。張婦上台致詞並接受「披掛彩帶」、拿下象徵當選的粽子，主持人高喊「當選」。不過在場有權投票的人，不是沒聽到拜票內容，就是聽到之後就離席、拒絕。

台北地院去年5月18日宣判，周慶峻因感染新冠肺炎，6月16日死亡。林明美、張秀葉、陳玲湘否認違法，林婦堅稱餐會目的是為慶祝中共國慶，與選舉沒有關係，且說張秀葉沒有經營地方，「不可能當選」。張秀葉辯稱她在餐會中臨時被叫上台，並非原本流程，且自己不可能當選，沒有行賄必要。陳玲湘則說自己從事文書、電腦等工作，事前並不知道餐會要為張秀葉造勢，餐會有5、6百人參加，第五選區有投票權人僅占部分，且每人780元的免費餐會也不足以影響投票意向。

高院認為同心黨雖從2016年起就慶祝中共國慶，餐會本身並不違法，但周等人特地邀第五選區的選民來免費吃喝，暗示投票給張秀葉，仍應究責；考量陳玲湘領有身心障礙證明，不是決策核心人物，改輕判並予緩刑，其餘部分除周死亡外，維持一審刑度。張秀葉等人上訴第三審，最高法院駁回定讞。