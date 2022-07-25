快訊

馬斯克回應了 斥緋聞報導鬼扯！說昨晚還跟布林參加派對

媒體人點出本報一張照片 揭露林智堅論文門關鍵證據

姐弟同住電費僅110元 台北男曝「住家天然優勢+好習慣」：去年只繳59元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

內湖億元豪宅頂樓泳池吵到沒法睡 建商要賠住戶360萬

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

林姓、洪姓住戶斥資超過1億元買下台北市內湖區一棟豪宅頂樓，但樓上泳池旁的木棧板，常發出像籃球在地面彈跳的聲音，提告求償；台北地院認為，建商對建築品管有改善義務，判決應賠林姓、洪姓住戶200萬元、160萬元。可上訴。

林姓住戶提告主張，他在2013年以1億1800萬元買下豪宅頂樓23樓的房屋，洪姓住戶則主張，他在2016年以1億1000萬元買下同樓層的另一戶房屋，不過，頂樓天花板的隔音效果很差。

他們認為，房屋位於頂樓的樓層，天台上有包括游泳池在內的相關公共設施，而游泳池畔旁規畫有人行木棧板，由使用人數日增，只要一有人行走於木棧板上，他們在屋內就不停聽到干擾的聲音。

林、洪都稱，自己住家的客廳、餐廳上方，常會發生類似有人在樓上拍打籃球的重低音，形成生活上的困擾，多次直接要求建商或透過管委會轉知改善，問題卻始終無法解決，因此提告求償，並要求建商改善。

法院審理認為，只要游泳池有人在使用時，林、洪的住家天花板即會傳來類似有人在拍打籃球的聲音，聲音已影響林、洪的日常作息，林姓住戶還為此有睡眠障礙，建商對2名住戶應負擔賠償義務，審結判建商須賠償林、洪精神慰撫金200萬元、160萬元共360萬元外，還須將游泳池監造的缺失加以改善、修繕。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

餐廳 睡眠

延伸閱讀

開箱吳淡如「8000萬百坪書房豪宅」！保險櫃打開更狂　滿滿戒指收藏一只價值一棟房

豪宅響警報竟是比基尼美女脫衣！10秒畫面瘋傳

比基尼辣妹闖豪宅當場「脫衣解扣」 身分曝光竟是人氣網紅

慘！以色列男子參加公司派對 意外遭泳池吸入慘死

相關新聞

桃園外送員暗槓「餐點費19萬」全花光 只須賠8萬元判6月

桃園市33歲張姓男子擔任foodpanda美食平台外送員，2個多月來送了962件餐點，卻侵吞本應繳回公司的19萬餘元，遭...

內湖億元豪宅頂樓泳池吵到沒法睡 建商要賠住戶360萬

林姓、洪姓住戶斥資超過1億元買下台北市內湖區一棟豪宅頂樓，但樓上泳池旁的木棧板，常發出像籃球在地面彈跳的聲音，提告求償；...

法律快譯通／大樓買車位小心雷 為安全車停格外遭管委會告 靠實測勝訴

買車位學問大，不僅要注意車輛停放的便利性外，更要注意是位置周邊是否有「地雷」，高雄張姓男子幾年前在高雄鳳山一處住宅大樓置產，結果地下二樓的車位左側，竟然是大樓的發電機緊急開關機電箱，車子照格線停的話電箱勢必無法全開，恐影響全社區的緊急電力安全，他只得把車子往格外停一部分，卻被社區管委會告上法院，只因張的停車方法，讓社區兩個機車位無法使用。

愛國同心會賀中共國慶餐會涉賄選 周慶峻遺孀有罪定讞

中華愛國同心會成員張秀葉2018年台北市議員競選期間，與會長周慶峻舉辦餐會賄選，台北地方法院依公職人員選舉罷免法行求不正...

父闖公司罵「不孝子」 訴苦無罪

趙姓男子不滿兒子拒絕處理妻子死後的遺產申報，到兒子任職的台電服務所要理論未果，他隨機找人訴苦，在大廳大罵兒子「不孝子」、...

臉書求職假工作真詐騙 板橋警：帳戶供詐團行騙淪共犯

新北市板橋警方日前獲報，館前西路一帶某旅館有民眾遭詐騙集團誘騙並控制行動，轄區警方登門盤查，發現房內有3名男子，起初均辯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。