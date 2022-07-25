內湖億元豪宅頂樓泳池吵到沒法睡 建商要賠住戶360萬

林姓、洪姓住戶斥資超過1億元買下台北市內湖區一棟豪宅頂樓，但樓上泳池旁的木棧板，常發出像籃球在地面彈跳的聲音，提告求償；台北地院認為，建商對建築品管有改善義務，判決應賠林姓、洪姓住戶200萬元、160萬元。可上訴。

林姓住戶提告主張，他在2013年以1億1800萬元買下豪宅頂樓23樓的房屋，洪姓住戶則主張，他在2016年以1億1000萬元買下同樓層的另一戶房屋，不過，頂樓天花板的隔音效果很差。

他們認為，房屋位於頂樓的樓層，天台上有包括游泳池在內的相關公共設施，而游泳池畔旁規畫有人行木棧板，由使用人數日增，只要一有人行走於木棧板上，他們在屋內就不停聽到干擾的聲音。

林、洪都稱，自己住家的客廳、餐廳上方，常會發生類似有人在樓上拍打籃球的重低音，形成生活上的困擾，多次直接要求建商或透過管委會轉知改善，問題卻始終無法解決，因此提告求償，並要求建商改善。