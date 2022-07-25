聽新聞
test
0:00 / 0:00
內湖億元豪宅頂樓泳池吵到沒法睡 建商要賠住戶360萬
林姓、洪姓住戶斥資超過1億元買下台北市內湖區一棟豪宅頂樓，但樓上泳池旁的木棧板，常發出像籃球在地面彈跳的聲音，提告求償；台北地院認為，建商對建築品管有改善義務，判決應賠林姓、洪姓住戶200萬元、160萬元。可上訴。
林姓住戶提告主張，他在2013年以1億1800萬元買下豪宅頂樓23樓的房屋，洪姓住戶則主張，他在2016年以1億1000萬元買下同樓層的另一戶房屋，不過，頂樓天花板的隔音效果很差。
他們認為，房屋位於頂樓的樓層，天台上有包括游泳池在內的相關公共設施，而游泳池畔旁規畫有人行木棧板，由使用人數日增，只要一有人行走於木棧板上，他們在屋內就不停聽到干擾的聲音。
林、洪都稱，自己住家的客廳、餐廳上方，常會發生類似有人在樓上拍打籃球的重低音，形成生活上的困擾，多次直接要求建商或透過管委會轉知改善，問題卻始終無法解決，因此提告求償，並要求建商改善。
法院審理認為，只要游泳池有人在使用時，林、洪的住家天花板即會傳來類似有人在拍打籃球的聲音，聲音已影響林、洪的日常作息，林姓住戶還為此有睡眠障礙，建商對2名住戶應負擔賠償義務，審結判建商須賠償林、洪精神慰撫金200萬元、160萬元共360萬元外，還須將游泳池監造的缺失加以改善、修繕。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言