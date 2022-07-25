桃園外送員暗槓「餐點費19萬」全花光 只須賠8萬元判6月

桃園市33歲張姓男子擔任foodpanda美食平台外送員，2個多月來送了962件餐點，卻侵吞本應繳回公司的19萬餘元，遭提告起訴；桃園地院院審酌他認罪，且雙方協議分期償還其中8萬餘元，依業務侵占罪判張有期徒刑6月。可上訴。

檢警調查，張男2019年7月21日與富胖達公司簽立勞務承攬合約，負責桃園地區遞送餐點業務，他自同年7月23日到9月27日間，遞送餐點962件、收取現金20萬5828元，卻只繳回8230元，其餘19萬7598元全都放進自己口袋。

業者比對送餐及款項資料發現有異，報案提告侵佔，張男到案後也坦承全部犯行，但表示款項已經花用殆盡。

法院審理時，業者代理人當庭表示，願意給張男一次機會，希望他可以在外面工作以賺錢賠償；雙方也當庭達成調解條件，約定張以分期給付方式償還8萬2598元。

法院審酌，張男從事外送工作，本應誠信行事，繳回代收款，卻利用機會占為己有，實不足取，念他犯後坦承犯行，與業者達成調解，以及他自陳高中畢業、從事司機工作、月薪4萬多元等，依業務侵占罪判有期徒罪6月。