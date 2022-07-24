喝2杯保力達B酒駕遭逮辯「不知道」 警：150毫升就超標

新北市劉姓男子日前酒後騎車被逮，酒測值每公升0.37毫克，他供稱只喝2杯保力達B加啤酒，驚訝酒測值竟然會超標，警方發現他是慣犯，前年也曾酒駕，針對二度酒駕情事，依新法開罰9萬元罰鍰，並依公共危險罪嫌送辦。

新北市警永和分局21日下午5點在環河西路和保生路口執行酒駕臨檢勤務，發現劉男（53歲）騎車搖晃不穩，攔下後盤查，雖然他故作鎮定，仍被發現酒駕，酒測值每公升達0.37毫克；經調查，他是10年內二度酒駕，曾於2020年酒駕被吊銷汽車駕照。

劉男警詢時稱自己是工人，下班前喝了2杯保力達B加啤酒，不知酒測值會超標；警方表示，保力達B是「藥酒」，酒精濃度達10%，根據統計，若喝下150毫升的保力達B，酒測值就會超標。警方依據新法對他開出9萬元罰鍰，並吊扣機車，依公共危險罪嫌逮捕送辦。

永和警方表示，很多人自恃喝的量不多，堅持酒後駕車，但一般而言，體重50公斤的成人，喝下一瓶300毫升、酒精濃度5%的啤酒，就可能會超過每公升0.15毫克的酒後駕車標準。換算下來，蔘茸藥酒（酒精濃度23%）60毫升、保力達B（酒精濃度10%）150毫升、紅酒（酒精濃度13.5%）110毫升，一杯下肚就會超標。

永和警方指出，今年迄今已取締逾40件酒駕，呼籲民眾酒後善用「指定駕駛」、「代客叫計程車」及「代客開車」等服務，喝酒就不要再碰方向盤或機車手把，以免鑄下大錯、得不償失。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康