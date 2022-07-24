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哥哥網購模型遭假電商騙3萬 妹妹竟變詐騙人頭戶
蔡姓男子上網購買模型玩具後接到假冒電商、銀行的詐騙電話，謊稱誤設連續扣款，以解除設定為由騙取銀行帳戶盜轉3萬元，又要他提供妹妹帳戶以退款，非但沒退款，兄妹帳戶都變人頭戶接收詐騙贓款。
彰化縣22歲蔡姓男子上月網購後接到詐騙電話，對方自稱電商客服人員，指誤設連續出貨、連續扣款，接著自稱銀行客服來電表示協助取消設定，索取個人資料與銀行、網路銀行的帳號、密碼，以及信用卡卡號、效期、安全碼，轉走3萬1042元。
對方稱取消設定失敗導致扣款，可申請退款，但帳戶暫無法使用，須提供他人帳戶接收退款。蔡提供妹妹帳戶與聯絡方式，妹妹經客服聯繫也提供帳戶等資料。
事後蔡的帳戶轉入5筆各4萬9988元款項，再分3筆提領3萬1042元、4萬9988元、4萬9988元，妹妹帳戶有近26萬元陸續匯入又轉出，兄妹驚覺受騙變人頭戶。
刑事局說，接到自稱電商、銀行客服電話，尤其來電顯示帶「＋」代表境外來電，請立即掛斷，不要聽從指示操作ATM或提供個人、帳戶資料，避免存款被騙，甚至被利用為人頭戶。
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