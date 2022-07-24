快訊

南港CITYLINK傳火警 民眾疑見燒肉餐廳排煙誤報

台北羽球公開賽／一局未失登頂！ 戴資穎4度封后寫賽史紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

哥哥網購模型遭假電商騙3萬 妹妹竟變詐騙人頭戶

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

蔡姓男子上網購買模型玩具後接到假冒電商、銀行的詐騙電話，謊稱誤設連續扣款，以解除設定為由騙取銀行帳戶盜轉3萬元，又要他提供妹妹帳戶以退款，非但沒退款，兄妹帳戶都變人頭戶接收詐騙贓款。

彰化縣22歲蔡姓男子上月網購後接到詐騙電話，對方自稱電商客服人員，指誤設連續出貨、連續扣款，接著自稱銀行客服來電表示協助取消設定，索取個人資料與銀行、網路銀行的帳號、密碼，以及信用卡卡號、效期、安全碼，轉走3萬1042元。

對方稱取消設定失敗導致扣款，可申請退款，但帳戶暫無法使用，須提供他人帳戶接收退款。蔡提供妹妹帳戶與聯絡方式，妹妹經客服聯繫也提供帳戶等資料。

事後蔡的帳戶轉入5筆各4萬9988元款項，再分3筆提領3萬1042元、4萬9988元、4萬9988元，妹妹帳戶有近26萬元陸續匯入又轉出，兄妹驚覺受騙變人頭戶。

刑事局說，接到自稱電商、銀行客服電話，尤其來電顯示帶「＋」代表境外來電，請立即掛斷，不要聽從指示操作ATM或提供個人、帳戶資料，避免存款被騙，甚至被利用為人頭戶。

蔡姓男子接到假冒電商、銀行詐騙電話，騙取銀行帳戶盜轉3萬元，又要他提供妹妹帳戶以退款，兄妹帳戶都變人頭戶接收詐騙贓款。圖／刑事局提供
蔡姓男子接到假冒電商、銀行詐騙電話，騙取銀行帳戶盜轉3萬元，又要他提供妹妹帳戶以退款，兄妹帳戶都變人頭戶接收詐騙贓款。圖／刑事局提供
蔡姓男子接到假冒電商、銀行詐騙電話，騙取銀行帳戶盜轉3萬元，又要他提供妹妹帳戶以退款，兄妹帳戶都變人頭戶接收詐騙贓款。圖／刑事局提供
蔡姓男子接到假冒電商、銀行詐騙電話，騙取銀行帳戶盜轉3萬元，又要他提供妹妹帳戶以退款，兄妹帳戶都變人頭戶接收詐騙贓款。圖／刑事局提供
蔡姓男子接到假冒電商、銀行詐騙電話，騙取銀行帳戶盜轉3萬元，又要他提供妹妹帳戶以退款，兄妹帳戶都變人頭戶接收詐騙贓款。圖／刑事局提供
蔡姓男子接到假冒電商、銀行詐騙電話，騙取銀行帳戶盜轉3萬元，又要他提供妹妹帳戶以退款，兄妹帳戶都變人頭戶接收詐騙贓款。圖／刑事局提供

電商 詐騙 網購

延伸閱讀

她文組畢業2年後薪水漲到45k 師大生建議：挑對產業很重要

《Yorha: Dark Apocalypse》異色2B再登場！Square Enix推出2P 1/4比例模型預購即日開跑

買下家樂福將成統一稱霸零售業的最後一步？從日本7-11併購案分析收購8大理由

估下一波BA.4、BA.5疫情出現在8月中下旬 莊人祥：最高單日3至4萬例

相關新聞

哥哥網購模型遭假電商騙3萬 妹妹竟變詐騙人頭戶

蔡姓男子上網購買模型玩具後接到假冒電商、銀行的詐騙電話，謊稱誤設連續扣款，以解除設定為由騙取銀行帳戶盜轉3萬元，又要他提...

高市勞工局突襲檢查營建工安 3醫院工程7缺失裁罰34萬

高雄岡山區大型醫院新建工程昨發生勞工工作墜落意外事故，高雄市勞工局勒令作業場所立即停工改善，並將嚴審復工計畫，杜絕災害再...

父闖公司罵兒「不孝子」 法官認為是訴苦判無罪

趙姓男子不滿兒子拒絕處理母親死後遺產申報，去年3月下午跑到兒子任職的台電服務所，正巧兒子休假，趙男隨機找人攀談，稱他兒子...

夫妻涉詐3480萬保險金 8歲幼子戶頭遭扣押還辯是教育基金

台中劉姓男子和蔡姓妻子涉嫌詐領保險金3480萬，連同他們2名孩子名下帳戶367萬都被當犯罪所得，經檢方逕行扣押；劉、蔡以...

他傳LINE「記得防彈背心穿厚點」 恐嚇罪判拘

陳姓男子因細故與廖姓、陳姓男被害人發生爭執，先後透過通訊軟體傳送訊息，向廖、陳涉嫌恐嚇稱「記得防彈背心穿厚一點喔」等語，...

冷眼集／法律爭議 程序迴避 高院「聰明」

台北地方法院法官吳佳樺援大法官解釋，指憲法不再強調保障婚姻制度，轉重視個人性自主權，判決介入婚姻的洪姓婦人不用賠償元配；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。