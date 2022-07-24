父闖公司罵兒「不孝子」 法官認為是訴苦判無罪

趙姓男子不滿兒子拒絕處理母親死後遺產申報，去年3月下午跑到兒子任職的台電服務所，正巧兒子休假，趙男隨機找人攀談，稱他兒子是「逆子、不孝子」，後來兒子發現後，氣得告父親公然侮辱，法官認為僅憑證人說詞，無法認定趙是在罵孩子還是在訴苦，判趙男無罪。

判決指出，去年3月17日下午3時許，趙男不滿兒子不願好好處理母親遺產問題，跑到新竹的某間台電服務所，想要找兒子理論，但詢問櫃檯人員，正巧碰到兒子休假，趙找不到兒子也沒馬上離開，於是對著大廳裡的陳姓女子敞開心胸分享家務事。

趙直指兒子是「不孝子、垃圾、逆子」，父親到公司辱罵的事情傳到兒子耳邊，讓兒子氣得提告公然侮辱，聽了趙男罵兒子2小時的陳姓女子，也出庭指趙男罵兒子不孝子「只想要他的財產」，檢方偵結後依公然侮辱罪將趙男起訴。

高雄地方法院審理時，趙男喊冤，稱他當時經過大廳並沒有罵兒子不孝，況且當天他兒子沒上班，根本沒有對象可以罵，只能隨機找人訴苦。

法官根據陳女說法，認為趙雖然在大廳待了2小時，但兒子並未提出任何錄音錄影證物供比對確認，趙男與陳女距離多遠、音量如何等，有沒有完整聽到趙男罵兒子的內容都無從得知，難憑陳女一人證詞，就認定趙男涉及侮辱。