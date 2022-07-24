快訊

炎夏散步無益心血管！台大醫曝原因：想降低血壓該這麼做

辭演《機智校園》掀波瀾 宥勝揭「被逼演內幕」要求編劇道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夫妻涉詐3480萬保險金 8歲幼子戶頭遭扣押還辯是教育基金

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中劉姓男子和蔡姓妻子涉嫌詐領保險金3480萬，連同他們2名孩子名下帳戶367萬都被當犯罪所得，經檢方逕行扣押；劉、蔡以孩子名義聲請解除扣押，主張戶頭的錢是祖母贈與的「教育基金」，法院比對祖母毫無贈與稅申報，認定是空言狡辯，為保全日後執行駁回聲請，可抗告。

聲請指出，2個小孩戶頭款項實際是他們祖父、祖母替2人準備讀音樂班的教育基金，因祖父2014年10月過世，祖母2018年7月經鑑定有中度身心障礙，所以才在祖母尚有處理事務時以孩子名義替他們開戶，並非他們所有。

劉、蔡還說，他們本身帳戶也遭扣押，對家庭經濟影響甚大，小孩則念私立小學音樂班，課後會有美語班等支出，為避免影響他們生活生活就學權利，聲請解除扣押命令。

經查，劉、蔡因涉嫌詐領保險金，檢察官以各自詐得1734萬6949元、1745萬9460元，為保全將來對他們犯罪所得沒收或追徵，因此就2名小孩戶頭存款逕行扣押，向法院陳報；法院認為2名孩子年僅8歲，無經濟能力，可認帳戶款項是父母所有，經裁准備查。

法院審酌，祖母2018年7月經鑑定有中度身障，後續卻於2020年8月至2021年2月仍有存、匯紀錄，期間她是否有處理能力已屬可疑，且蔡女僅自稱是婆婆委託她匯錢給孫子，卻沒提出任何佐證，蔡女並於1個月內以ATM密集各存11次、9次，若真的教育基金豈會如此欠缺規畫？

法院指出，2名孩子存款累計達367萬4000元，若真是祖母贈與的教育基金，其款項已超越祖母當年依遺產及贈與稅法中，自贈與總額中減除之免稅額220萬元，但祖母當年並無任何贈與稅申報紀錄，可見蔡女空言辯稱教育基金，更顯無稽。

法院說，為澈底剝奪犯罪所得、保全日後執行需要，在本案判決尚未確定前，2名孩子戶頭款項仍有扣押必要，駁回其聲請。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

延伸閱讀

互學裝病 一家八口十一年來共詐領五千餘萬保險金

防疫險保戶該如何確保權益？

彰化縣首例詐領確診理賠金 保險員吃好逗相報6親友一起詐

詐領3000還900萬 婦產科醫師自曝健保缺失

相關新聞

夫妻涉詐3480保險金 8歲幼子戶頭遭扣押還辯是教育基金

台中劉姓男子和蔡姓妻子涉嫌詐領保險金3480萬，連同他們2名孩子名下帳戶367萬都被當犯罪所得，經檢方逕行扣押；劉、蔡以...

他傳LINE「記得防彈背心穿厚點」 恐嚇罪判拘

陳姓男子因細故與廖姓、陳姓男被害人發生爭執，先後透過通訊軟體傳送訊息，向廖、陳涉嫌恐嚇稱「記得防彈背心穿厚一點喔」等語，...

冷眼集／法律爭議 程序迴避 高院「聰明」

台北地方法院法官吳佳樺援大法官解釋，指憲法不再強調保障婚姻制度，轉重視個人性自主權，判決介入婚姻的洪姓婦人不用賠償元配；...

不承認配偶權 第三者免賠判決被撤

大法官宣告通姦罪違憲後，陳姓婦人向介入婚姻的洪姓女子提告民事求償八十萬元。台北地方法院法官吳佳樺去年依大法官解釋認定憲法...

記同學曠課 高中生挨揍嚇到休學

台中某高中陳姓、樓姓學生因缺曠課問題，質問負責登記的郭姓同學，還把郭踹倒痛毆、拿安全帽砸頭，造成郭傷痕累累辦休學，郭不甘...

台灣共產黨黃昭堂公園宣講不罰 法官提醒切勿濫行處罰

繼台灣人民共產黨總理林德旺等人去年為八田與一銅像戴上五星旗口罩，發表日本人滾回去等言 論，被依違反社維法送辦而判不罰，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。