夫妻涉詐3480萬保險金 8歲幼子戶頭遭扣押還辯是教育基金

台中劉姓男子和蔡姓妻子涉嫌詐領保險金3480萬，連同他們2名孩子名下帳戶367萬都被當犯罪所得，經檢方逕行扣押；劉、蔡以孩子名義聲請解除扣押，主張戶頭的錢是祖母贈與的「教育基金」，法院比對祖母毫無贈與稅申報，認定是空言狡辯，為保全日後執行駁回聲請，可抗告。

聲請指出，2個小孩戶頭款項實際是他們祖父、祖母替2人準備讀音樂班的教育基金，因祖父2014年10月過世，祖母2018年7月經鑑定有中度身心障礙，所以才在祖母尚有處理事務時以孩子名義替他們開戶，並非他們所有。

劉、蔡還說，他們本身帳戶也遭扣押，對家庭經濟影響甚大，小孩則念私立小學音樂班，課後會有美語班等支出，為避免影響他們生活生活就學權利，聲請解除扣押命令。

經查，劉、蔡因涉嫌詐領保險金，檢察官以各自詐得1734萬6949元、1745萬9460元，為保全將來對他們犯罪所得沒收或追徵，因此就2名小孩戶頭存款逕行扣押，向法院陳報；法院認為2名孩子年僅8歲，無經濟能力，可認帳戶款項是父母所有，經裁准備查。

法院審酌，祖母2018年7月經鑑定有中度身障，後續卻於2020年8月至2021年2月仍有存、匯紀錄，期間她是否有處理能力已屬可疑，且蔡女僅自稱是婆婆委託她匯錢給孫子，卻沒提出任何佐證，蔡女並於1個月內以ATM密集各存11次、9次，若真的教育基金豈會如此欠缺規畫？

法院指出，2名孩子存款累計達367萬4000元，若真是祖母贈與的教育基金，其款項已超越祖母當年依遺產及贈與稅法中，自贈與總額中減除之免稅額220萬元，但祖母當年並無任何贈與稅申報紀錄，可見蔡女空言辯稱教育基金，更顯無稽。