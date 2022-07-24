3電信基地台藏大廈 住戶求償210萬元敗訴

北巿李姓住戶等21人認為鄰居擅自讓中華電信、台灣大哥大及台灣之星私設基地台，向鄰居及電信公司求償210萬元。一審判住戶敗訴。二審以難認定有違法侵權行為，仍判住戶敗訴。

判決指出，台北巿大安區某社區大廈的21名住戶提告主張，陳姓鄰居將社區的房子租給一家公司，這家公司未經管理委員會同意，擅自讓中華電信、台灣大哥大及台灣之星等電信公司在房子裡私設行動通信基地台。

判決指出，住戶提告主張，民國104年10月16日凌晨2時許，有8名不明人士強行進入陳姓鄰居房子取走基地台設備，他們才發現此事，除報警外，由管委會拍照存證後，3家電信公司人員拆除各自基地台設備並搬離。

判決指出，主管機關國家通訊傳播委員會於105年7月間，依電信法規定，各裁處電信公司罰鍰新台幣50萬元。

住戶提告提及，依規定裝設基地台應經主管機關NCC及公寓大廈管理委員會事前同意，且基地台電磁波經世界衛生組織所屬國際癌症研究單位（即IARC）認定為致癌物質，有破壞生存環境、危害人體健康之虞；請求法院判決陳姓鄰居及3家電信公司應賠償21名住戶，每人各10萬元的精神慰撫金。

一審台北地方法院判決住戶敗訴，住戶不服提起上訴，二審由台灣高等法院審理；二審日前駁回上訴，仍判住戶敗訴，還可上訴。

二審指出，電信公司雖然違反基地台設置辦法相關規定，未取得許可即架設基地台，但是所設置及使用的射頻設備均經通傳會審驗合格。

二審表示，住戶所舉的相關文件，無從認定是由電信公司所設基地台傳遞的電磁波，而對住戶身體健康權利或居住安寧法益有所侵害。

二審指出，無從認定電信公司所設基地台傳遞的電磁波對住戶有何加害行為，本件住戶舉證不足，難以認定鄰居及電信公司有違法侵權行為，住戶提起上訴無理由，因此駁回上訴。