他傳LINE「記得防彈背心穿厚點」 恐嚇罪判拘
陳姓男子因細故與廖姓、陳姓男被害人發生爭執，先後透過通訊軟體傳送訊息，向廖、陳涉嫌恐嚇稱「記得防彈背心穿厚一點喔」等語，使廖及陳心生畏懼。台南地院依陳觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役50天，得易科罰金，案可上訴。
判決說，陳因細故與廖、陳發生爭執，心生不滿，先於今年1月11日晚上9點多，在通訊軟體LINE聊天室，以暱稱「少爺」傳送訊息方式，向廖恐嚇稱「嗯我等他他要來先叫他去找麻豆土砂大哥，他有事請找你們記得防彈背心穿厚一點喔」等語，使廖心生畏懼，足以生危害於安全。
陳又於同年月25日下近5點55分，透過通訊軟體LEMO聊天室，以暱稱「少爺」傳送訊息方式，向陳恐嚇稱「反正你好好做個準備過年我就沒有讓你過年了啊，自己做個準備防彈衣最好穿厚一點等我拿槍打你啊」等語，使陳心生畏懼，足以生危害於安全。案經廖、陳報警法辦起訴。
陳姓被告於偵查及法院審理中都坦承不諱，並經證人即告訴人陳、廖於警詢及偵查中分別證述遭恐嚇經過明確，且有通訊軟體對話紀錄截圖佐證，法官認定陳2次恐嚇危害安全犯行，事證明確，應依法論科。
法官審酌陳犯罪後於偵查及本院審理時都坦承犯行態度；另斟酌他品行、智識程度、家庭、經濟狀況等一切情狀，量處其刑。
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