台灣共產黨黃昭堂公園宣講不罰 法官提醒切勿濫行處罰

繼台灣人民共產黨總理林德旺等人去年為八田與一銅像戴上五星旗口罩，發表日本人滾回去等言 論，被依違反社維法送辦而判不罰，今年4月林又持五星旗前往黃昭堂紀念公園，宣講統派言論又被送辦，柳營簡易庭法官徐安傑再判不罰，提醒行使公權力者切勿濫行處罰。

林德旺等人今年4月28日中午12時許，在台南市七股區龍山里海岸遊憩區的黃昭堂紀念公園的黃昭堂銅像前，分別持「民進黨當局常用涉嫌辦案有執法過度嗎反民主自由嗎」的紅色看板，手持印有五星旗圖樣的紅色口罩置放在銅像前，及在銅像旁持五星旗，指其統派團體，但仍為憲法所保障言論自由。

警方認為，他們雖未破壞銅像，但在公共場所手持五星旗及舉宣傳標語，致當日遊客遊園至此均紛紛走避不敢靠近，影響干預一般遊客遊園動線，同時也因此違序行為，致使他人對於穩定平靜的社會秩序感到惶恐不安而送辦。

林德旺等人警詢時，一致否認有擾亂社會安寧秩序之意。同案被移送的鄭姓男子說，他們當時只是單純在黃昭堂公園舉辦統一及防疫宣傳活動，活動舉辦約20分鐘，公園連1個民眾都沒有，而且連公園管理員都沒有出來制止。

法官勘驗警方檢附「台湾人民共产党在台独地盘为台独铜像戴五星紅旗爱国口罩」光碟翻拍及其YouTube網站連結中的原始影片，認長度1分49秒影片，林德旺影片說話期間，可視範圍內均無人在場，鄭、王除手持口罩、舉旗外，並無任何喧嘩、喊叫、妨害他人行動、安全或其他類似可謂滋擾的舉動。

法官指出，上開網路影片在移送機關詢問時的觀看次數僅100次，在法院勘驗時也未達200次，可見林等傳遞的言論，其擴散本僅止於小眾；惟一旦經警察機關依社會秩序維護法移送，不論法院罰或不罰，卻反而因此有機會登上媒體版面，對林等人此舉造成宣傳作用，遠大過林等人自身所能夠，同時再一波挑起及激化台灣內部不同意識型態族群的情緒與敵對。

法官表示，深知一線員警辦案基於行政一體、上命下從應有所服膺，但仍擬提醒移送機關及其上層，行使公權力者所為應合於比例原則，且以誠實信用方法為之，避免有違反警察職權行使法，甚涉有刑法濫行處罰之嫌。