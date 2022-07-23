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小貨車司機撞死騎士留現場主動坦承 算自首判5月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣許姓男子去年12月間駕駛小貨車，途經秀水鄉民意街與村西巷交岔路口，未禮讓右方直行車先行，把騎機車的施姓男子撞飛到農地，送醫不治。許男在警詢和檢察官訊問時都坦承疏失，被依過失致人於死罪簡易判決5個月有期徒刑，可易科罰金，緩刑兩年。可上訴。

施姓男子和妻子都是秀水鄉志工，去年12月間做完志工的事，各自騎機車回家，從村西巷北往南行駛。許男（32歲）駕駛小貨車，從民意街由東往西行駛，未禮讓右側的施男而發生碰撞，施男被撞飛到旁邊農田，跟路面差距1公尺，頭部嚴重受傷，他的妻子騎在後面目睹發生車禍

許男肇事後留在現場，向趕來處理的鹿港警方承認碰撞施男，被依過失致死罪嫌移送偵辦。地檢署檢察官聲請簡易判決，法官審酌許男國中肄業、務農，過去並無不良記錄，肇禍後留在現場主動向警方坦承一切，符合自首原則，加上經過秀水鄉調解委員會和施男家屬成立調解，施男家屬願意原諒他的過失，所以法官認為許男經過這件事，當足警惕，信無再犯之虞，判處他有期徒刑5個月，可易科罰金，緩刑兩年。

彰化縣秀水鄉施姓志工騎機車被撞飛，撞他的貨車停在前方道路中間。圖／民眾提供
彰化縣秀水鄉施姓志工騎機車被撞飛，撞他的貨車停在前方道路中間。圖／民眾提供

檢察官 鹿港 車禍 自首

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