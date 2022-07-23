懷疑妻外遇裝針孔偷錄近半個月 礁溪男不認下場曝光

宜蘭縣礁溪鄉一名38歲卓姓男子與妻子分房睡，因懷疑她外遇便在其房間裝針孔攝影機，偷拍近半個月後東窗事發，雙方鬧上法庭對簿公堂。宜蘭地方法院認為，卓男確有偷錄情事，加上犯後卸責、未取得其妻諒解，依妨害秘密罪判有期徒刑3個月，易科罰金1000元折算1日，可上訴。

卓男夫婦在長子出生後即分房睡，卓妻與2名孩子睡在另一間房。卓男懷疑妻子搞外遇，去年1月17日至30日就在她和孩子的房間裝針孔攝影機，偷錄其在房內非公開活動及哺乳、換衣時裸露胸部等身體隱私部位。

卓妻1月29日在卓男房間找她衣服時，不小心弄掉丈夫外套還發出「咚」的聲音，就伸進口袋拿出手機一看，畫面竟有拍她房間的畫面，正對自己的床，因此起疑被偷拍。她當晚假藉找東西，發現一把電線與電視的電線捆在一起，還看到一個小鏡頭。

當下卓妻不敢報警，就怕驚動睡夢中孩子，同時擔心卓男發現後會把它拔掉，直到隔天早上才報案；警察到場協助拆下針孔攝影機，也與卓妻確認記憶卡內容，是她換衣、餵母乳等房內所有畫面。

卓男對此矢口否認，辯稱小孩常哭鬧，裝攝影機是為要了解小孩為何會哭，沒有妨害秘密的犯意。卓妻表示，雖然對方是丈夫，但沒有同意他在自己的房間裝針孔攝影機，監視其非公開活動或身體隱私部位。

法官認為，卓妻在房間雖裝有設遠端監控攝影機，以觀察小孩動態，只要她在房內或小孩不在時，就會把電源插頭拔掉，以免攝影機過熱或當機。顯然卓妻對其在房間非公開的活動，確有不願他人知悉的隱私期待。

法官指出，卓男若執意要另外裝攝影機，也應告知及經過同意，況且他是把它裝在房間隱密處，顯然是不願被發現攝影機存在，確實有要偷錄妻子在房內的一切活動。

此外，卓妻去年1月11日開始上班，白天上班期間多由其母照顧小孩，自己晚上帶回家照顧，自然沒有再另裝攝影機監視小孩活動的必要。加上卓男坦承是在其妻上班後的1月17日才裝設該機，對於辯稱要監視小孩活動的卸責之詞不被採信。