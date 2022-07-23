吃麻油雞3小時後上工 北巿外送員酒駕被抓只能退單

北巿蔡姓外送員昨凌晨吃完麻油雞後返家休息，3小時後即出門上班，凌晨5時許運送2份早餐途中遭遇臨檢，未料酒測值達每公升0.37毫克，遭依公共危險罪嫌送辦，只好悻悻退單。

據悉，41歲蔡姓男子昨凌晨5時許騎乘機車行經台北市市民大道，遭遇中山分局警方臨檢，隨即鑽入巷弄躲避，仍遭員警追回，因身上散發酒氣，經施員警以酒測，蔡男酒測值達每公升0.37毫克，涉犯公共危險罪，當場被依法送辦。

蔡男說，他凌晨1時吃了麻油雞加酒，返家休息後，凌晨4時出門上班接單，未料酒測值仍超標，遭逮時外送箱中還有兩份早餐等著送達，卻因酒駕只能退單。

警方說，依道路交通管理處罰條例第35條規定，用路人酒後駕車，最高可處12萬元罰鍰，並當場移置保管車輛、吊扣駕照及牌照；如肇事或酒測值達0.25mg/L以上，更可能涉及刑法第185-3條規定，面臨3年以下有期徒刑，並得併科30萬元以下罰金，另外，同車年滿18歲以上乘客將一併處罰6000至1萬5000元罰鍰。

警方呼籲，酒後駕車往往造成無法挽回的悲劇，警方平日會利用各式勤務時機，加強取締酒駕，民眾飲酒後，應善加利用計程車、酒後代駕及大眾運輸措施，尤其以交通工具為業的民眾，切勿以身試法，才能保障本身及他人的安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康