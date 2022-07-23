高雄2高職生慶祝畢業躺鐵軌拍照 警掌握身分代價1萬起

高雄2名高職畢業生為慶祝畢業，揪友侵入台鐵屏東縣麟洛車站，大辣辣地躺在鐵軌拍照留念，網諷「是陰間畢旅」，呼籲台鐵硬起來開罰。鐵路警察高雄警分局今天上午表示，已掌握2學生身分，約談到案後，將依違反鐵路法移送交通部裁處，可罰1萬至5萬。

臉書社團「靠北台鐵」昨天有網友分享Instagram網站截圖，照片中是2男子大辣辣躺在鐵軌的畫面，發文者還打趣地說，在學校努力3年卻沒有畢業旅行，只好來一趟自己的畢業旅行。

臉書粉絲團「台灣便當管理局」接獲爆料將照片PO出，有網友解析拍攝地點是屏東線麟洛車站，只見畫面中後方路線號誌呈現綠色，火車可通行。

2男躺鐵軌拍照的畫面引發網友熱議，有網友酸此舉是「人生的畢業旅行」，也有網友批「拍完就人生畢業了」、「躺這是想去陰間畢業旅行」，有網友喊話「鐵路警察硬起來開罰」。