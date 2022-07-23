記同學曠課竟遭追打痛毆到休學 高中生提告求償獲賠

台中某高中陳姓、樓姓學生因缺曠課問題，質問負責登記的郭姓同學，竟踹倒他在地痛毆、拿安全帽砸頭，造成郭傷痕累累事後休學，他不甘受害除刑事告訴再對2人求償精神撫慰金100萬元；法院審酌郭傷勢非十分嚴重，動手2位同學也均休學，判陳、樓及其家長應給付郭5萬多元，可上訴。

郭主張，他2020年10月下課在教室內，因樓、陳缺被紀缺曠課就質問他，自己回稱去問老師就不再理會，樓卻不滿動稱「你離開教室就追著打你」，當晚8點多他要離開教室又遭2人阻攔，分別腳踹、丟安全帽和椅子，造成他腦震盪、疑似肱骨骨折，更因此身心受創休學。

事後樓、陳也各被依傷害罪判刑4月、應予訓誡及假日生活輔導處分，郭表示遭2人毆打支付醫療、學費及制服費，連同精神撫慰金100萬元，對2人再提民事損害賠償求償102萬3066元，而因樓、陳案發年僅19歲、16歲，各自法定代理人也應負連帶賠償責任。

對此，陳及其母親抗辯稱，當時郭也將他壓倒在地並毆一拳，且打傷郭的人是樓，不應由他們一起賠償；樓和媽媽未到場辯論，僅提書狀聲明指出，全案因郭和陳爭執打架，樓僅是去勸架被打，才一時氣憤拿安全帽敲他，後來雙方拿椅子互丟，最多只能賠他精神撫慰金5000元。

法院審酌，郭有提出就醫驗傷證明，但再經比對相關證詞，認定案發教室的前門始終保持敞開，難認郭當時自由離開教室的權利有受到妨害，但審酌陳先踹郭椅子害他跌倒，樓又拿安全帽從後敲他頭、丟椅子，足認2人參與行為造成郭受傷，均應負賠償責任。

法院再查，本件在校爭執是偶發事件，郭受傷非十分嚴重，且遭陳踹倒還能起身將對方壓制在地，並非全無反擊之力，況且案發後陳、樓也都休學，郭可先向校方詢問再決定是否到校，但他沒問就自行休學，難認郭休學決定和2人侵害有因果關係。