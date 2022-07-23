闖鐵道釀2列車誤點 女因吃藥精神不穩定獲不起訴

桃園一名王姓女子今年一月因服用藥物精神不濟，恍惚間竟闖進鐵道，雖往來列車發現她急停，未釀人員傷亡，但也造成2班列車各延誤6分鐘；王女時候被依公共危險送辦，但桃園地檢署調查她當下精神狀況不穩定，考量他並非故意，最後依職權不起訴處分。

據悉，王女（30歲）今年1月10日下午從平鎮區陸橋北路闖進鐵道，造成北上1228車次及南下1211車次被迫急停，2列車各延誤6分鐘，她也因此被移送過失妨害火車行駛致生危險罪。