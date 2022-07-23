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闖鐵道釀2列車誤點 女因吃藥精神不穩定獲不起訴
桃園一名王姓女子今年一月因服用藥物精神不濟，恍惚間竟闖進鐵道，雖往來列車發現她急停，未釀人員傷亡，但也造成2班列車各延誤6分鐘；王女時候被依公共危險送辦，但桃園地檢署調查她當下精神狀況不穩定，考量他並非故意，最後依職權不起訴處分。
據悉，王女（30歲）今年1月10日下午從平鎮區陸橋北路闖進鐵道，造成北上1228車次及南下1211車次被迫急停，2列車各延誤6分鐘，她也因此被移送過失妨害火車行駛致生危險罪。
偵訊時，王女坦承不諱。檢方審酌她事發當下精神狀況不穩定，後續也被送到醫院治療，有疑似精神病護送鑑定等證明，推論其意識狀態受到藥物相當影響，另考量她沒有前科紀錄，行為未實質造成人員或財物損失，列車延誤時間也不長，因此依職權不起訴處分。
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