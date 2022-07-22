想出獄！不滿接續執行誣告5年半 張淑晶聲明異議被駁

女房東張淑晶去年10月因偽造文書罪入獄服刑8月，另因14個誣告罪再被判5年6月，誣告案件在她偽造文書罪服刑期滿前4天，函送新北地檢署讓張淑晶接續執行，引發張淑晶不滿向新北地方法院聲明異議，19日遭駁回。

張淑晶2014年與合夥人黃鐸租下新北市一棟3層樓透天厝，卻隱瞞房東敲壞牆壁、隔成套房出租，房東找法院人員來要求收回點交，張女又找來人頭戶假裝房客並偽造租約，欺騙前往點交的法院人員，被判8月定讞。

新北地檢署通知她需在去年10月20日上午10時報到，但她卻未現身，當天傍晚遭警方拘提隨後入獄，原本於今年4月19日服刑期滿，但因張淑晶另涉坑騙房客案，一、二審均被依14個誣告罪判5年6月徒刑，最高法院今年4月7日駁回上訴確定，同年月15日台灣高等檢察署將全案函送新北地檢署接續執行，讓張淑晶接續服刑。

張淑晶出獄夢碎，不滿向新北地院聲明異議，法官認為新北檢在判決確定後，依法分案並接續執行，符合檢察官於必要時，依法得於裁判法院送交卷宗前執行的規定，並無違法或不當之處，駁回張女異議。