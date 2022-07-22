遏止暴力槍械介入選舉 最高檢通令地檢署積極查辦

最高檢察署表示，為確保年底九合一大選順利進行，今天已通令各地檢署應與司法警察機關密切配合，積極部署實施打擊非法槍枝、黑道、幫派組織等重大犯罪的專案。

最高檢表示，檢察總長邢泰釗日前已提示，因應年底九合一選舉，執法機關應注意美國、日本槍擊案衍生效應，加強查緝槍枝；此外，最高檢考量近日發生南投槍擊案、台南廟會進香團鬥毆案，為防止類似重大治安事件重演，今天特地通令地檢署嚴加部署。

最高檢的新聞稿指出，為確保民國111年地方公職人員選舉順利進行，並遏止暴力、槍械介入選舉，衝擊社會治安及影響選情，已通令各地方檢察署，應與內政部警政署、法務部調查局、國防部憲兵指揮部及海洋委員會海巡署等相關單位密切配合，於選前積極部署實施打擊非法槍枝、黑道、幫派組織等重大犯罪的專案。

最高檢表示，希望檢警調等機關通力合作，展現打擊不法決心，淨化選前治安環境，讓選舉在單純的環境下順利舉行。

最高檢重申，執法機關應密切注意近日槍擊、暴力等案件所衍生的效應，加強查緝，並嚴查、速查選舉賭盤，同步查緝境外勢力與地下匯兌。