男酒駕拒測、擺爛不繳11萬罰鍰 鐵腕查封他荔枝園秒付清

台中宋姓男子因酒駕拒測連同其他欠繳罰鍰多達11萬元，經行政執行署台中分署多次催繳置之不理，分署祭出鐵腕強制查封他名下1000多平方公尺的荔枝園，並告知若持續不繳錢，結實纍纍的荔枝園將遭法拍，宋果然在1周後立刻繳清，讓國庫追回這筆欠款。

台中分署指出，宋男設籍豐原區，2017年6月曾因酒駕拒測遭罰9萬元罰鍰，加上無照駕駛1萬2000元等，一共積欠國家11萬3000多元欠費，後來經台中市交通事件裁決處移送，但分署經查他當時名下並無其他財產可執行。

台中分署說，經多次通知宋男繳費他都不理會，後在執行酒駕裁罰專案期間持續調查，發現他2020年1月間繼承1筆土地，面積多查1061平方公尺，而宋雖然僅持分12分之1，但仍是有經濟價值並先通知地政機關辦理查封。

分署書記官並於今年4月到場，發現宋男名下土地是一片荔枝園，當時已經果實累累可供收成，依法揭示查封公告，另外今年7月再到宋男住家訪查，雖沒找到宋男但經轉告他母親兒子欠費，名下的荔枝園已經遭查封。

果然1個禮拜後分署就接到通知，台中交通裁決處表示已經宋男繳清全額罰款，台中分署確認欠費繳清後也塗銷該不動產查封。

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