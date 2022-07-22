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龍潭台灣麻將協會經營賭場遭破獲 全案依賭博罪送辦

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園龍潭區台灣麻將協會日前遭民眾檢舉有違法賭博情事，警方接獲消息後成立專案小組調查，經多日埋伏、蒐證發現有籌碼兌現賭博情形，申請搜索票後，昨日傍晚破獲，現場查扣抽頭金、賭資金額122萬6千元及賭具1批等證物，帶回賭場50歲劉姓負責人、54歲蔡男及43歲李男2名員工及15名賭客等，警詢後全案依賭博罪移送桃園地檢署偵辦，另函報桃市府依規定撤銷執照。

龍潭警分局接獲民眾檢舉調查發現，位在中豐路上有間由劉男所經營「台灣麻將協會」出入複雜，周圍還架設多支監視器，警方經長時間人員蒐證監控後，向法院請得搜索票，經報請檢察官指揮偵辦，昨傍晚一舉攻破。

現場有4桌正在賭博，並查扣抽頭現金2萬6千多元、籌碼總賭資金額122萬6千元及現場賭博器具1批等相關證物，並將劉姓負責人、蔡及李2名員工及15名賭客帶回，警詢後依賭博罪移送桃園地檢署偵辦，另函報桃市府依規定撤銷執照。

據悉，協會稱以1人1小時60元場地使用費佯裝合法，實際賭客進場後，店家發給每名賭客與新台幣同值6000點籌碼，每將前4名自摸賭客須將100點籌碼放置抽頭桌，並規定至少要玩2將，故每桌賭場至少會抽800抽頭金，2將結束後，賭客會各自帶著自己的籌碼前往櫃檯轉換現金或補貼差額。

經警方清查該賭場帳冊發現，該麻將協會縱使疫情嚴峻，但每月收入仍高達新台幣60至70萬元不等，1年有近千萬收入，實感不可思議；龍潭警分局長蔡坤益表示，為避免民眾因沉迷賭博造成家庭失和，甚至傾家蕩產，將秉持一貫查緝賭博決心，持續積極查緝。

龍潭警分局昨帶隊攻破，帶回劉姓負責人、蔡及李2名員工及15名賭客。記者翁唯真／翻攝
龍潭警分局昨帶隊攻破，帶回劉姓負責人、蔡及李2名員工及15名賭客。記者翁唯真／翻攝
桃園龍潭中豐路上的台灣麻將協會，遭民眾檢舉違法賭博情事，昨天遭破獲。記者翁唯真／翻攝
桃園龍潭中豐路上的台灣麻將協會，遭民眾檢舉違法賭博情事，昨天遭破獲。記者翁唯真／翻攝

賭博 桃園 麻將

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