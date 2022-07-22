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獨子當「雞頭」被判刑 彰化議員決定不上訴

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化警方去年破獲中部地區透過社群通訊平台媒介的大型賣淫集團，意外發現「雞頭」是民進黨葉姓議員的獨子，擅長電腦資通，寫出「叫雞APP」可讓嫖客評分作為賣淫女子表現的「考績」，尋芳客趨之若鶩，彰化地院今天依10個妨害風化罪嫌，合併判處葉姓男子1年7個月有期徒刑，可易科罰金，沒收未扣案的犯罪所得124萬元。可上訴。

去年葉男落網時，葉姓議員強調忙於事業和選民服務，疏於管教兒子，並認為兒子是誤交損友，只是賣淫集團的一員，今天一審判決出爐，葉男似乎在賣淫集團擔任重要角色。葉姓議員表示，既然兒子認罪，他和家人都尊重和相信台灣司法調查與判決的專業，決定放棄上訴，如果兒子有這個念頭也會叫兒子放棄，不上 訴。

和葉男合作的5名黃姓等共犯也涉犯妨害風化10罪，各被判處4至6個月有期徒刑，可易科罰金，沒收未扣案的犯罪所得30萬3千元至55萬2千元。可上訴。

判決書指出，葉男與兩名黃姓男子、兩名張姓男子、劉姓女子基於共同犯圖利使女子與他人性交而容留、媒介以營利之犯意，圖利使人為性交或猥褻，分工合作經營色情網站，由葉在彰化市承租套房當機房，交給劉女作為大型網站聯絡基地，供某色情網站開放嫖客討論和留言。兩名黃男和兩名張男各自聯絡綽號「鳳凰」的越籍女子找10名面貌、身材姣好的年輕越南女子，並在彰化市承租商務旅館和汽車旅館套房，供仲介越女和嫖客從事性交易。

10名越女經由葉男等人透過張姓女子等19名聯絡人，使用「停車場客服」、「停車場總機」、「員林LA總機」、「彰化員林LA旅館、套房」等專線通訊軟體，仲介越女與買春客進行全套、半套的性交易，每次2000至3500元，越女從中抽三成至三成，完成交易後，葉男和黃男把500元佣金匯入當次居間仲介的張女等人個人帳戶。

據了解，葉男有電腦資通的專長，被稱為「葉少爺」，他開發「sex100」APP，內建旗下小姐的容貌、身材、技巧、服務態度等項目供尋芳客下載和評分，在中部地區賣淫集團衝出高知名度，去年被警方查獲，葉男和黃姓等5名友涉犯妨害風化罪嫌被檢察官提起公訴。判決書指出，葉男等人在彰化地院法官審理時均已認罪。

葉姓議員的獨子涉犯妨害風化罪被判刑，可上訴。記者簡慧珍／攝影
葉姓議員的獨子涉犯妨害風化罪被判刑，可上訴。記者簡慧珍／攝影

彰化 賣淫 兒子

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