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貽信開發3年違法吸金兩億 負責人判4年徒刑
貽信開發建設負責人吳彥諄(現名吳樵)與張雅嵐、當時的妻子張玉珍(現名張庭)合作，以投資買不動產，可獲年息6%-7.2%高額獲利吸引民眾投資吸金，不法獲利2億1千多萬元，新北地方法院依銀行法處吳彥諄4年徒刑、張雅嵐2年徒刑；張玉珍與其餘10名同夥，分處2年至1月不等刑度，均可緩刑。
檢調調查，吳彥諄等人2014年起，以公開說明會等方式向民眾宣傳，誆稱貽信公司投資海內外不動產經營，獲利龐大，若投資貽信公司，可獲年息6%至7.2%的高額獲利，更稱有設定不動產抵押權供作擔保以取信民眾，吸引約140名投資人參與。
貽信公司實際上將多名投資人登記為同一筆不動產抵押權，使不動產價值有不能清償抵押權的疑慮，卻未告知投資者，直到2017年4月，一名民眾投資發現問題，在LINE群組提出質疑並要求退出投資，被踢出群組，還只能拿回6成投資款，怒向檢調檢舉全案才曝光。
檢察官2017年11月持搜索票前往貽信公司、吳男等人住所搜索，偵查後依銀行法起訴吳彥諄、張雅嵐與張玉珍。
新北地院合議庭認為，吳彥諄設計吸金制度、主導案件，再指示妻子處理，是主嫌，吸金高達2億1千多萬元，犯後卻僅賠償一名被害人1萬元，更將不法所得五千萬餘元轉到國外，依銀行法處吳彥諄4年徒刑、張雅嵐2年徒刑；張玉珍與其餘10名同夥，分處2年至1月不等刑度，均可緩刑。
貽信開發另因負責人即吳彥諄執行業務、違反銀行法，再判科罰金2億元，
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