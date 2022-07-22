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士兵全若堯殉職 相驗死因是胸腔破裂、出血過多致死

影／太魯閣案辯論終結家屬持桔梗穿黑衣尋公義 11月宣判

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

0402太魯閣號撞車出軌案，花蓮地方法院今天就刑事部分進行最終審理程序，30多位罹難者家屬手持純白桔梗、穿黑衣出庭追尋公義，主張李義祥在撞車前關鍵1分鐘毫無作為釀成重大死傷，構成不作為犯要件，應以殺人罪論處，請求一命一罪從重量刑；李義祥當庭向家屬3說「對不起」，除肇事逃逸外其他都認罪，華文好全盤否認，辯護律師請求無罪判決。全案辯論終結，11月11日宣判。

去年4月2日在花蓮秀林鄉清水隧道北口前發生的太魯閣號列車事故，造成49死309人傷。花蓮地院今天召開刑事最後一次審理庭，罹難者家屬穿黑衣，由律師陳孟秀、罹難家屬團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君陪同，手持49支洋桔梗出庭。

王薇君說，洋桔梗象徵對逝者永恆的愛與思念，希望把罹難者帶進法庭，看司法為他們追尋最後的公義。

此案刑事部分有包商李義祥、越籍移工華文好、李的合夥人林長清、借牌的東新營造負責人黃平和父子、台鐵主辦工程司潘堂益及監造、安衛人員共9人被訴。

今天出庭的李義祥、華文好，當天以怪手拉動故障熄火的吊卡大貨車，致大貨車滑落鐵軌，被408列次太魯閣號撞上，釀成慘重死傷。

李義祥被控過失致死、肇事逃逸、過失毀壞軌道、採購法、過失傷害、業務上文書登載不實、商業會計法、稅捐稽徵法共8罪，除肇事逃逸外皆認罪；華文好被控過失致死、過失毀壞軌道、過失傷害，辯護律師邱劭璞指華文好所為與事故無因果關係，全部否認，考量華文好是國中肄業的外籍移工，當天只是將怪手開到李義祥旁邊，請求判處無罪。

檢察官林于湄指出，大貨車掉落鐵軌到撞車還有1分鐘，李、華未通報或求助，導致慘重傷亡；她斥責案發後沒有人好好道歉，李義祥嘴上認罪，但擺出「我就爛」的態度，以為攬下過錯就是彌補錯誤。

林于湄認為，若無華文好協助開怪手並在旁察看，李義祥無法獨自完成危險的拉車行為，2人行為與大貨車滑落鐵軌有相當因果關係。

李義祥當庭說：「對不起受難者及被害者家屬，誠心向你們對不起，真的對不起」。

陳孟秀播放49名罹難者照片，張張笑容燦爛，許多正值青春年華，搭上死亡列車不幸離世，年紀最小僅4歲。

罹難者家屬楊媽媽忍淚哽咽訴說，小女兒當時在第8節車廂潰縮區，被壓在椅子下還活著，是最後一個救出的，因為李義祥未即時通報，她從台北趕來見到小女兒已是冰冷屍體，10歲大女兒還在復健，「請庭上還我們一個公道，這個社會不要再有這樣的人出現了!」

陳爸爸本身是傷者，37歲妹妹和4歲女兒雙雙在事故中離世。他哀傷說，「明天是女兒畢業典禮，幼稚園邀請我去，我不知道如何面對」，請求一命一罪、從重量刑。

「我們都知道家人再也不會回來」罹難者家屬陳媽媽批評監造、安全衛生人員推卸責任，不只基層，還有組織文化的問題，希望判決讓被告有所警惕，大眾可以安全回家。

被害人辯護律師鄧湘全請求對李義祥就殺人罪判處無期徒刑，對華文好判處最重刑。

審判長梁昭銘諭知本案辯論終結，定11月11日上午9時30分宣判。

太魯閣號撞車出軌案今天花蓮地院一審進行刑事部分最後一次審理程序，罹難者家屬穿黑衣、手持桔梗花，帶著對逝去家人的思念出庭，尋求司法公義。記者王燕華／攝影
太魯閣號撞車出軌案今天花蓮地院一審進行刑事部分最後一次審理程序，罹難者家屬穿黑衣、手持桔梗花，帶著對逝去家人的思念出庭，尋求司法公義。記者王燕華／攝影
太魯閣號撞車出軌案今天花蓮地院一審進行刑事部分最後一次審理程序，罹難者家屬穿黑衣、手持桔梗花，帶著對逝去家人的思念出庭，尋求司法公義。記者王燕華／攝影
太魯閣號撞車出軌案今天花蓮地院一審進行刑事部分最後一次審理程序，罹難者家屬穿黑衣、手持桔梗花，帶著對逝去家人的思念出庭，尋求司法公義。記者王燕華／攝影

李義祥 太魯閣 台鐵

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