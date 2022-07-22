影／太魯閣案辯論終結家屬持桔梗穿黑衣尋公義 11月宣判

0402太魯閣號撞車出軌案，花蓮地方法院今天就刑事部分進行最終審理程序，30多位罹難者家屬手持純白桔梗、穿黑衣出庭追尋公義，主張李義祥在撞車前關鍵1分鐘毫無作為釀成重大死傷，構成不作為犯要件，應以殺人罪論處，請求一命一罪從重量刑；李義祥當庭向家屬3說「對不起」，除肇事逃逸外其他都認罪，華文好全盤否認，辯護律師請求無罪判決。全案辯論終結，11月11日宣判。

去年4月2日在花蓮秀林鄉清水隧道北口前發生的太魯閣號列車事故，造成49死309人傷。花蓮地院今天召開刑事最後一次審理庭，罹難者家屬穿黑衣，由律師陳孟秀、罹難家屬團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君陪同，手持49支洋桔梗出庭。

王薇君說，洋桔梗象徵對逝者永恆的愛與思念，希望把罹難者帶進法庭，看司法為他們追尋最後的公義。

此案刑事部分有包商李義祥、越籍移工華文好、李的合夥人林長清、借牌的東新營造負責人黃平和父子、台鐵主辦工程司潘堂益及監造、安衛人員共9人被訴。

今天出庭的李義祥、華文好，當天以怪手拉動故障熄火的吊卡大貨車，致大貨車滑落鐵軌，被408列次太魯閣號撞上，釀成慘重死傷。

李義祥被控過失致死、肇事逃逸、過失毀壞軌道、採購法、過失傷害、業務上文書登載不實、商業會計法、稅捐稽徵法共8罪，除肇事逃逸外皆認罪；華文好被控過失致死、過失毀壞軌道、過失傷害，辯護律師邱劭璞指華文好所為與事故無因果關係，全部否認，考量華文好是國中肄業的外籍移工，當天只是將怪手開到李義祥旁邊，請求判處無罪。

檢察官林于湄指出，大貨車掉落鐵軌到撞車還有1分鐘，李、華未通報或求助，導致慘重傷亡；她斥責案發後沒有人好好道歉，李義祥嘴上認罪，但擺出「我就爛」的態度，以為攬下過錯就是彌補錯誤。

林于湄認為，若無華文好協助開怪手並在旁察看，李義祥無法獨自完成危險的拉車行為，2人行為與大貨車滑落鐵軌有相當因果關係。

李義祥當庭說：「對不起受難者及被害者家屬，誠心向你們對不起，真的對不起」。

陳孟秀播放49名罹難者照片，張張笑容燦爛，許多正值青春年華，搭上死亡列車不幸離世，年紀最小僅4歲。

罹難者家屬楊媽媽忍淚哽咽訴說，小女兒當時在第8節車廂潰縮區，被壓在椅子下還活著，是最後一個救出的，因為李義祥未即時通報，她從台北趕來見到小女兒已是冰冷屍體，10歲大女兒還在復健，「請庭上還我們一個公道，這個社會不要再有這樣的人出現了!」

陳爸爸本身是傷者，37歲妹妹和4歲女兒雙雙在事故中離世。他哀傷說，「明天是女兒畢業典禮，幼稚園邀請我去，我不知道如何面對」，請求一命一罪、從重量刑。

「我們都知道家人再也不會回來」罹難者家屬陳媽媽批評監造、安全衛生人員推卸責任，不只基層，還有組織文化的問題，希望判決讓被告有所警惕，大眾可以安全回家。

被害人辯護律師鄧湘全請求對李義祥就殺人罪判處無期徒刑，對華文好判處最重刑。