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吳宗憲曾掏空的公司欠稅2248萬 行政執行署全額要回來
藝人吳宗憲8年前和聯明行動科技公司董座許豐暘共同掏空公司資產，吳因認罪獲緩刑確定，許判刑定讞但潛逃出境；聯明公司因積欠稅款2248萬餘元，行政執行署台北分署和檢方等單位溝通後，解凍公司刑案扣得存款用來支付稅款，於上月終於全額清償完畢。
台北分署指出，聯明是科技公司，主要業務是行動錢包、電子支付，一度成為上櫃公司；聯明公司滯欠2008年度至2009年度營利事業所得稅、營業稅及健保費共2248萬餘元，經國稅局等機關移送台北分署執行。
台北分署表示，早在聯明公司欠款案件移送前，許豐暘即和吳宗憲有假交易掏空一事，且許、許的前妻、後任董座等人，因掏空公司資產2億多元，炒作公司股價違約交割3000多萬元遭訴，許也早已潛逃。
分署認定聯明公司無足夠財產可以清償稅費，雖執行公司名下不動產受償463萬餘元，仍有逾2000萬元未獲清償，分署人員未放棄，經調查發現公司有部分存款經檢方扣押，原本遭扣押財產難以再執行，但多方釐清、溝通協調後，終於能以公司扣押的存款全額清償積欠稅費，順利結案。
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