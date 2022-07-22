快訊

士兵全若堯殉職 相驗死因是胸腔破裂、出血過多致死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吳宗憲曾掏空的公司欠稅2248萬 行政執行署全額要回來

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

藝人吳宗憲8年前和聯明行動科技公司董座許豐暘共同掏空公司資產，吳因認罪獲緩刑確定，許判刑定讞但潛逃出境；聯明公司因積欠稅款2248萬餘元，行政執行署台北分署和檢方等單位溝通後，解凍公司刑案扣得存款用來支付稅款，於上月終於全額清償完畢。

台北分署指出，聯明是科技公司，主要業務是行動錢包、電子支付，一度成為上櫃公司；聯明公司滯欠2008年度至2009年度營利事業所得稅、營業稅及健保費共2248萬餘元，經國稅局等機關移送台北分署執行。

台北分署表示，早在聯明公司欠款案件移送前，許豐暘即和吳宗憲有假交易掏空一事，且許、許的前妻、後任董座等人，因掏空公司資產2億多元，炒作公司股價違約交割3000多萬元遭訴，許也早已潛逃。

分署認定聯明公司無足夠財產可以清償稅費，雖執行公司名下不動產受償463萬餘元，仍有逾2000萬元未獲清償，分署人員未放棄，經調查發現公司有部分存款經檢方扣押，原本遭扣押財產難以再執行，但多方釐清、溝通協調後，終於能以公司扣押的存款全額清償積欠稅費，順利結案。

吳宗憲。圖／聯合報系資料照片
吳宗憲。圖／聯合報系資料照片

掏空 保費 健保

延伸閱讀

館長直播罵吳宗憲「你什麼洨」法院判確定要賠80萬元

女兒計畫生3個 吳宗憲虧「一言不合就著床」

恭喜！二女兒懷孕 吳宗憲準備升格當阿公

吳宗憲不瞞了！曝光驚人資產「賺進5億」

相關新聞

勇虎戰車意外釀一死一傷 屏檢專案小組追奪命原因

陸軍八軍團564旅進駐屏東三軍聯訓基地，因戰車鑑定作業發生意外，再13天退役的全若堯遭戰車砲尾環重擊致死。屏東地檢署主任...

吳宗憲曾掏空的公司欠稅2248萬 行政執行署全額要回來

藝人吳宗憲8年前和聯明行動科技公司董座許豐暘共同掏空公司資產，吳因認罪獲緩刑確定，許判刑定讞但潛逃出境；聯明公司因積欠稅...

史上最大潤寅詐貸案 楊文虎、王音之要賠一銀逾億元

潤寅公司負責人楊文虎、王音之夫妻以假財報向12家銀行詐貸472億餘元，最高法院依銀行法特別詐欺等罪判楊文虎、王音之25、...

妻出軌訴離又要所有家產 男子在小孩眼前殺妻判刑

潘姓男子因妻子長期賭博又出軌，致他被迫與母親搬離住處租屋居住，不料妻子訴請離婚，要求所有家產，他趁妻子熟睡，當小孩的眼前...

居中通風報信傳遞物資 苗栗看守所臨時人員遭羈押禁見

苗栗地檢署偵辦一件詐騙集團虛擬貨幣洗錢案，意外發現法務部矯正署苗栗看守所一名吳性約聘雇人員涉嫌為在押的集團成員居中通風報...

「松山之亂」判決結果出爐 女法官一度拍桌堅持不宣判

台北市警察局松山分局中崙派出所去年4月被黑衣人闖入砸毀電腦，檢方起訴四海幫派份子徐權，徐原先和派出所蕭姓警員談好和解，被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。