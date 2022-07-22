吳宗憲曾掏空的公司欠稅2248萬 行政執行署全額要回來

藝人吳宗憲8年前和聯明行動科技公司董座許豐暘共同掏空公司資產，吳因認罪獲緩刑確定，許判刑定讞但潛逃出境；聯明公司因積欠稅款2248萬餘元，行政執行署台北分署和檢方等單位溝通後，解凍公司刑案扣得存款用來支付稅款，於上月終於全額清償完畢。

台北分署指出，聯明是科技公司，主要業務是行動錢包、電子支付，一度成為上櫃公司；聯明公司滯欠2008年度至2009年度營利事業所得稅、營業稅及健保費共2248萬餘元，經國稅局等機關移送台北分署執行。

台北分署表示，早在聯明公司欠款案件移送前，許豐暘即和吳宗憲有假交易掏空一事，且許、許的前妻、後任董座等人，因掏空公司資產2億多元，炒作公司股價違約交割3000多萬元遭訴，許也早已潛逃。