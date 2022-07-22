行動科技公司欠稅費2248萬元 台北分署全數追回
一家行動科技公司積欠稅費2248萬元，負責人因案潛逃多年，行政執行署台北分署今天表示，經與北檢協調，已以當初檢察官查扣的公司存款清償所有欠費，全案順利終結。
據了解，遭執行的行動科技公司為聯明行動科技股份有限公司，負責人許豐暘被控非法炒作公司股價、製作不實憑證，遭法院判處有期徒刑14年6月定讞，但許男早已潛逃出境。
法務部行政執行署台北分署新聞稿指出，本案行動科技公司主要業務是行動錢包，在早期電子支付等相關平台剛起步、少有人可預期會發展至現今如此普及情況下，可謂是有相當前瞻性及發展性的公司。
新聞稿指出，本案行動科技公司因滯欠民國97年度至98年度的營利事業所得稅、營業稅及健保費等共新台幣2248萬餘元，經財政部台北國稅局等機關移送執行。
台北分署表示，受理案件後展開調查，發現在案件移送前，該公司負責人即與綜藝一線大哥涉有假交易，且負責人及前妻等人因涉嫌炒作公司股價等案遭起訴，負責人更早已潛逃。
台北分署說，執行公司不動產後受償463萬餘元，但仍有2000多萬元未獲清償；執行人員追查發現該公司仍有部分存款遭台北地檢署扣押，經執行人員與檢方溝通協調，終就扣押存款進行收取並全額清償所欠稅費，順利於6月間清償結案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言