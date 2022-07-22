史上最大潤寅詐貸案 楊文虎、王音之要賠一銀逾億元

楊文虎。圖／聯合報系資料照片 潤寅公司負責人楊文虎、王音之夫妻以假財報向12家銀行詐貸472億餘元，最高法院依銀行法特別詐欺等罪判楊文虎、王音之25、27年徒刑，併科6億、6.5億元罰金定讞；第一銀行向楊文虎等人求償，台北地方法院昨判楊文虎、王音之等人應連帶賠償新台幣8967萬餘元、美金125萬餘元（約新台幣3754萬餘元），可上訴。

潤寅案為史上金額最高詐貸案，受害的包括華南、土地、星展、一銀等12家銀行。以傳統紡織業起家的楊文虎、王音之為讓潤寅集團能順利詐取款項，2008年6月起指示員工偽造買賣合約書、發票、出貨單和不實財報表等，假藉出售紡織用紗名義製作不實發票，讓各家銀行上當而核貸。

楊文虎夫婦自2010年8月起向9家銀行詐貸286億元，也自2008年6月起向3家銀行詐貸86億元；2019年4月，潤寅集團資金周轉不靈，二人同年6月潛赴美國，法官轉任律師的黃呈熹向潤寅員工宣布「結束營業」，要員工銷毀約百箱文件，重置所有電腦，並將多台電腦主機及四箱潤寅集團資料載走。

楊文虎、王音之去年1月、3月分別押解歸案，一審判40人有罪，楊文虎被判26年、王音之28年，各併科6億、6.5億罰金；二審認為「一部分無法證明是犯罪所得」，改判楊25年、王女27年徒刑；二人不服上訴，最高法院認為原審認事用法和量刑均無違誤，駁回上訴定讞。