獨子因戰車事故亡 全爸爸淚問：這個政府怎麼了？
陸軍564旅義務役士兵全若堯操演勇虎戰車，遭砲管撞擊喪命。父母痛失獨子難忍悲痛，今天質疑「這個政府怎麼了？為什麼服四個月的兵役，操作戰車？」全媽媽說，無法接受兒子就這樣死了，昨天到底發生什麼事，要求軍方給個交代，不想再有人發生這種憾事。
南投縣長林明溱和立委許淑華今天到信義鄉地利村，安慰全若堯父母。林明溱說，全若堯是國立大學土木系畢業的優秀子弟，距退伍只剩13天，卻在執行裝甲車保養鑑定勤務時，遭逢意外重傷搶救無效殉職，真是令人遺憾與不捨。
「國軍生病了嗎？」、「堯堯是四個月役期役男第一個出事的，我不希望再有第二個」全爸爸看到縣長、立委慰問，忍不住留下男兒淚提出疑問，林明溱呼籲國軍能正面回應，更希望國家能從優撫恤。
全若堯是服4個月役期的義務役役男，卻在部隊執行需要長期及嚴格訓練才堪勝任的裝甲車操作、保養勤務發生意外， 林明溱說，今年初F16戰機訓練時墜海，也造成另一個優秀南投子弟陳奕為國捐軀，南投優秀子弟接連在服役時發生意外殉職，希望國防部徹底檢討，改善更新各項裝備，防範類似意外再發生。
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