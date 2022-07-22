獨子因戰車事故亡 全爸爸淚問：這個政府怎麼了？

陸軍564旅義務役士兵全若堯操演勇虎戰車，遭砲管撞擊喪命。父母痛失獨子難忍悲痛，今天質疑「這個政府怎麼了？為什麼服四個月的兵役，操作戰車？」全媽媽說，無法接受兒子就這樣死了，昨天到底發生什麼事，要求軍方給個交代，不想再有人發生這種憾事。

南投縣長林明溱和立委許淑華今天到信義鄉地利村，安慰全若堯父母。林明溱說，全若堯是國立大學土木系畢業的優秀子弟，距退伍只剩13天，卻在執行裝甲車保養鑑定勤務時，遭逢意外重傷搶救無效殉職，真是令人遺憾與不捨。

「國軍生病了嗎？」、「堯堯是四個月役期役男第一個出事的，我不希望再有第二個」全爸爸看到縣長、立委慰問，忍不住留下男兒淚提出疑問，林明溱呼籲國軍能正面回應，更希望國家能從優撫恤。