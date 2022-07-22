退役中校杜永心涉共諜判刑4年定讞 聲請再審遭駁

退役中校杜永心被中共中央軍事委員會吸收，為中共在台發展組織，判刑4年定讞。杜永心聲請再審，高院認為他未提出足以動搖原確定判決的新證據、新事實，日前裁定駁回。

新北地檢署起訴指出，國防部聯勤總部退役中校杜永心公元1994年2月退伍後到中國經商，被中共情報單位中央軍事委員會政治工作部某科長吸收為共諜，替中共發展組織。

杜永心回台後，自2011年起，以贈送金錢、茶酒或邀約出國旅遊等方式，意圖吸收有經濟困難的舊識、曾在陸軍聯合兵力作戰旅擔任作戰科長的蔡姓中校。

杜男邀約蔡男適時表態，必要時拿出誠意為中共效忠，並要求蔡男自拍影片表示「兩岸未來一定統一，如果發生戰事將不會採取任何作為，配合祖國」藉此表達台海發生戰爭時，採取消極不抵抗作為。

蔡男察覺有異，錄音自保，並向檢調繳回現金、禮品。檢方依違反國家安全法起訴杜永心，蔡男獲不起訴。

一審的新北地方法院認定杜永心意圖危害國家安全，為大陸地區發展組織未遂，依違國家安全法判處有期徒刑4年。案經上訴，二審由台灣高等法院審理，仍判杜男4年徒刑，案經最高法院駁回上訴定讞。

杜永心不服確定判決，以調查局製作證人筆錄時不當誘導等理由，向高院聲請再審及停止執行。

高院裁定指出，調查官本於職務經驗詢問證人，並無杜永心所指的誘導情形，且杜永心並未提出足以動搖原確定判決的新證據、新事實，不符再審要件，日前連同停止執行刑罰聲請一併駁回。