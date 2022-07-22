妻出軌訴離又要所有家產 男子在小孩眼前殺妻判刑

潘姓男子因妻子長期賭博又出軌，致他被迫與母親搬離住處租屋居住，不料妻子訴請離婚，要求所有家產，他趁妻子熟睡，當小孩的眼前刺殺妻子，妻子幸經女兒及時求救挽回一命。高雄地方法院依殺人未遂罪，判他7年6月徒刑。全案可上訴。

判決指出，潘姓男子（47歲）認為妻子姜姓女子（42歲）侍母不孝、沉迷賭博，又出軌與牌友有染，對他不忠，迫使他和母親搬離高雄市三民區住處，另租屋居住，後來妻子打官司要離婚，要求所有家產，1月21日凌晨，他潛回三民區住處，自廚房拿出1把30公分尖刀進臥室，發現妻子熟睡，但女兒還在看手機，大喊「妳討客兄」，刺殺妻子肩、頸、背部8刀，其中3刀深及肺部。

女兒目睹全程，奮力阻攔，潘才住手。女兒趕緊求救，送母親到高醫急救，挽回一命。潘則逃逸後，無處可去，隔天下午向警方投案。