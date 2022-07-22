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妻出軌訴離又要所有家產 男子在小孩眼前殺妻判刑

聯合報／ 記者林保光／即時報導

潘姓男子因妻子長期賭博又出軌，致他被迫與母親搬離住處租屋居住，不料妻子訴請離婚，要求所有家產，他趁妻子熟睡，當小孩的眼前刺殺妻子，妻子幸經女兒及時求救挽回一命。高雄地方法院依殺人未遂罪，判他7年6月徒刑。全案可上訴。

判決指出，潘姓男子（47歲）認為妻子姜姓女子（42歲）侍母不孝、沉迷賭博，又出軌與牌友有染，對他不忠，迫使他和母親搬離高雄市三民區住處，另租屋居住，後來妻子打官司要離婚，要求所有家產，1月21日凌晨，他潛回三民區住處，自廚房拿出1把30公分尖刀進臥室，發現妻子熟睡，但女兒還在看手機，大喊「妳討客兄」，刺殺妻子肩、頸、背部8刀，其中3刀深及肺部。

女兒目睹全程，奮力阻攔，潘才住手。女兒趕緊求救，送母親到高醫急救，挽回一命。潘則逃逸後，無處可去，隔天下午向警方投案。

合議庭認為，潘在家庭失和、婚姻破碎中，一味歸咎妻子的不是，未能深刻檢討妻子沒為家庭付出，也可能和他「非偶發性的酒後暴力行為」息息相關，沒理性溝通而鑄成大錯，且不顧女兒在場，在女兒面前殺妻，對女兒造成難以彌補傷害，不宜輕判，但考量他也因妻子對婚姻不忠，受「奇恥大辱」又沒阻擋女兒求救，才量處略高於重傷害的最低刑責。

潘姓男子（右）在女兒面前殺妻，隔天向警方投案，判刑7年6月。圖／讀者提供
潘姓男子（右）在女兒面前殺妻，隔天向警方投案，判刑7年6月。圖／讀者提供

婚姻 賭博

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