「松山之亂」判決結果出爐 女法官一度拍桌堅持不宣判

四海幫眾徐權（畫面中出腳者）衝進松山分局尋仇演變成「松山之亂」。圖／本報記者翻攝 台北市警察局松山分局中崙派出所去年4月被黑衣人闖入砸毀電腦，檢方起訴四海幫派份子徐權，徐原先和派出所蕭姓警員談好和解，被分局長否決，台北地方法院一審依損壞公務員職務掌管物品罪，判徐權6月徒刑，得易科罰金18萬元；案經上訴，二審今撤銷原判決，但維持一審刑度，判徐權6月得易科罰金之刑。

台北地院合議庭原訂上午11時宣判，松山分局也派員到庭聽判，但審查庭法官謝欣宓延遲78分鐘，直到12點18分才宣示主文；期間，她持續審理多起案件，案件中間空檔時間也未宣，一經提醒，謝欣宓在法台上「拍桌」仍堅持不宣判；「松山之亂」本案為3位法官組成的合議庭審理，最終由謝欣宓一人宣判。

台北地院指出，法令有規定刑事案件法院應準時宣判，關於今日法官未按規定準時宣判，將會轉知法官應遵守規定，妥適安排庭期和宣判時間。

2021年4月16日凌晨，松山分局教官楊忠蒞和徐權等黑衣人在南京東路4段北側騎樓、南側人行道，隔著馬路發生口角衝突，楊忠蒞對徐權等人罵髒話並制止大聲喧嘩，引發不滿追逐。

徐權等人不知楊真實身分是員警，以為楊是附近工地的工人，追進派出所鬧事，眾人推倒紅龍柱、大聲咆哮，徐權被控拿起鐵椅子砸毀警用電腦的螢幕。

幫派份子滋事後節外生枝，傳出員警縱放人犯、所長刪除監視器影像等風波，台北地檢署偵辦，依妨害公務罪起訴徐權一人，其餘9人獲不起訴，法院開庭審理，徐權認罪。

徐權和派出所蕭姓警員以一台電腦螢幕和8000元成立和解，但松山分局事後發新聞稿否認；松山分局長陳昭甫出庭時釋疑，稱徐權闖派出所毀損公物，影響警察形象，造成社會負面觀感，蕭姓員警與徐權談和解的個人意見，不能代表整個分局，「我們不同意和解」，另建議法官不能判徐緩刑。

法官審理認為，徐權無視執勤員警的勸阻，砸毀公務用電腦，法治觀念淡薄、藐視公權力，不宜寬貸，考量他坦承犯行，雖與值班的蕭姓員警成立調解，但警用電腦的所有權人不同意，且徐尚未賠付分局8000元損失，依法判決。