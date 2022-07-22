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用人唯才兼區域平衡 蔡清祥說明一審主任圈選原則

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

法務部蔡清祥22日圈選檢審會推薦38人名單中的25人調升一審主任檢察官，這是法務部激勵基層士氣，活絡檢方人事的重頭戲。蔡清祥稍早說明了這次出線的25人圈選原則，就是用人唯才，兼顧期別深淺與年輕化，以及兼顧區域衡平，拔擢認真努力的小型地檢署檢察官。

蔡清祥說明，主任檢察官要帶領檢察官，因此他圈選時會注重專業學識、辦案經驗、溝通能力，以及能帶領整組檢察官團隊辦案和精緻偵查。另外主任檢察官還要負責行政處理及配合檢察政策，上下溝通、貫徹檢察行政業務的能力也重要。

這次調升主任25人中，期別橫跨41期到50期，蔡清祥說，這代表他兼顧資深檢察官，也鼓勵年輕檢察官，資深的只要不氣餒，能夠持續不斷努力，都有機會派升主任。而這次提名的5名50期全數獲派，因他們票選分居各該地檢署前兩名，除給予鼓勵及肯定，帶給年輕檢察官希望、未來，也為檢察體系注入熱忱和朝氣。

從地區及大、小型地檢署來看，蔡清祥指出，這次特色在於中小型地檢署和長期未選派主任的地檢署，例如新竹、苗栗、南投、雲林、嘉義、橋頭都只推派一名，但都獲得圈選。而傳統大型地檢署，例如北檢6人都是黑金組出身，桃檢3人更是從分發後，就持續留在全國案量最大的地檢署服務，也必須予以肯定。

法務部長蔡清祥說明今年一審主任檢察官調升圈選原則。記者蔣永佑／攝影
法務部長蔡清祥說明今年一審主任檢察官調升圈選原則。記者蔣永佑／攝影

檢察官 蔡清祥 法務部

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