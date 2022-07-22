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屏東餐廳業者挨罰拖欠不理 存款遭凍結後繳清

中央社／ 屏東縣22日電

2名菲律賓籍表演工作者以打工換宿在墾丁某餐廳端菜整理桌面，因聘僱外國人工作採申請許可制，業者違規遭罰新台幣15萬元。業者繳納3萬元後拖欠不理，存款被凍結後繳清。

行政執行署屏東分署今天發布新聞稿表示，移民署專勤隊人員查核發現，2名菲律賓籍表演工作者原受僱墾丁某會館從事演藝工作，民國108年在等待轉換新雇主期間，跑去附近某餐廳幫忙端菜整理桌面，業者則提供住宿。業者指稱僅容許2人在店內協助端菜給客人，沒有給付薪資，雙方也無聘僱關係。

屏東縣政府認為，餐廳業者對於人員有監督管理責任，應阻止2名外國人士在店內工作，以致非法容留外國人提供勞務，依就業服務法對店家開罰15萬元。但業者僅繳納3萬元後卻置之不理，案件在民國110年9月移送法務部行政執行署屏東分署執行。

屏東分署表示，餐廳業者指稱在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，來客數稀少餐廳已歇業，只能靠民宿收入勉強支撐因應。經凍結業者銀行存款，業者將所欠罰單全部繳清。

屏東分署呼籲，義務人若因疫情而經濟上困難無法一次繳納，可申請辦理分期，分期後應按期繳款，不然還是會被執行。

另外，就業服務法對於聘僱外國人工作是採申請許可制，若影響民眾就業機會，即可能構成非法容留外國人工作，最重可裁罰新台幣75萬元。

屏東縣政府 餐廳

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