屢吃霸王餐死性不改 婦人出獄20天再遭羈押

一名四處在大台北餐廳吃霸王餐的60歲楊姓婦人，上月30日才剛被解除羈押交保，本月20日又死性不改，再度前往日本連鎖壽司店大吃1800元霸王餐，遭店家報警處理。婦人依詐欺取財罪嫌移送台北地檢署複訊，檢方認為有再犯之虞聲請羈押，即便法院同意她交保，楊婦依然不願拿錢辦保，法官只能將她裁定羈押。

楊婦是雙北霸王餐慣犯，常試圖以自身的身心障礙手冊脫罪，受害店家包括知名麻辣鍋、高檔魚翅、港式飲茶、韓式料理。她甚至曾在一間高級涮涮鍋點了一桌子高檔食材吃不完，還大搖大擺地指使店員打包，最後結帳前一刻落跑。此外，楊婦還曾有唱歌和坐計程車不付錢的紀錄。

檢方查出，楊婦光今年5月間就3度吃霸王餐被送辦，5月4日去某港式飲茶消費4048元，被依詐欺取財罪判處拘役40日；5月6日在某平價涮涮鍋消費465元被依詐欺取財罪判拘役10日；5月15日於某連鎖韓式餐廳消費439元，被檢察官認為有反覆實施之虞聲押獲准。