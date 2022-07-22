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7旬色警衛性侵19歲妙齡女 想緩刑法院不准

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名年過7旬的黃姓社區保全，見社區19歲妙齡女子頗有姿色，去年8月趁女子到警衛室拿東西，強拉對方至警衛室廁所性侵，事後還一副無所謂的樣子，丟出100元稱請對方吃消夜，結果被桃園地院依強制性交罪判刑3年6月。全案可上訴。

判決指出，黃姓老翁去年8月1日晚間9時許趁妙齡女到警衛室領中秋節禮金和摸彩券機會犯案，他先伸手摸對方臀部，又將手伸進對方內衣揉捏胸部，接著又將對方逼進警衛室廁所繼續犯案，以手指性侵對方下體得逞。

審理時，黃翁還倚老賣老，稱自己在該社區當了20年警衛，並稱當天是一時衝動摸對方胸部，全程隔著衣褲，只有強制猥褻，沒有強制性交情形，但說法未被採信。

妙齡女子表示，黃翁雖然年過70歲，但力氣還是很大，自己無法抗衡。黃翁當天不僅對她上下其手，還用嘴巴侵犯她的胸部，更抓著她的手摸他下體，事後只丟了100元說給她買消夜。

法院調查，女子前後供述一致，女子身上採集到的男子DNA也與黃翁相符，最後認定有強制性交事實。

法院認為，黃翁為滿足自己性慾，不顧他人性自主權，犯後又矢口否認強制性交，因此量處其刑。另外，黃翁雖主張已與女子和解，並稱自己年紀大，希望爭取緩刑，但法院審酌他只承認強制猥褻，否認強制性交，而且犯行重大，因此不予緩刑

桃園 猥褻

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