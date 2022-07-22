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法務部一審主任25人調升 北檢、桃檢最大贏家

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

法務部每年調升一審主任檢察官，因僧多粥少，競爭激烈，是法務部重要人事作業，今年共核定25個缺額。法務部檢察官人事審議委員會日前推薦台北地檢署檢察官林錦鴻共 38 位名單，供部長蔡清祥勾選出其中25人，最後台北和桃園地檢署都揮出全壘打，各有6人和3人出線，是最大贏家。

這次檢審會推薦的38人名單名，期別由40期至50期，都是辦過大案的檢方菁英，最後25人名單如下：

台北地檢：林錦鴻(47期)、陳照世(49期) 、劉怡婷(49期)、黃嘉妮(46期)、 白勝文(48期)、王如玉(48期)

新北地檢：蔡妍蓁(48期)、劉恆嘉(48期)

士林地檢：劉建志(50期)

桃園地檢：廖晟哲(50期)、廖榮寬(50期)、周欣蓓(49期)

新竹地檢：邱志平(48期)

苗栗地檢：廖倪凰(50期)

台中地檢：楊植鈞(48期)、張聖傳(44期)

彰化地檢：賴政安(44期)

南投地檢：張鈞翔(49期)

雲林地檢：黃立夫(47期)

嘉義地檢：李鵬程(41期)

台南地檢：黃銘瑩(44期)、劉修言(49期)

高雄地檢：廖偉程(46期)、鄭博仁(47期)

橋頭地檢：蘇恆毅(50期)

法務部22日公布一審主任檢察官25人調升名單，北檢、桃檢都全壘打是最大贏家。圖／聯合報系資料照片
法務部22日公布一審主任檢察官25人調升名單，北檢、桃檢都全壘打是最大贏家。圖／聯合報系資料照片

法務部 檢察官 桃園

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