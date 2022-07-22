法務部一審主任25人調升 北檢、桃檢最大贏家
法務部每年調升一審主任檢察官，因僧多粥少，競爭激烈，是法務部重要人事作業，今年共核定25個缺額。法務部檢察官人事審議委員會日前推薦台北地檢署檢察官林錦鴻共 38 位名單，供部長蔡清祥勾選出其中25人，最後台北和桃園地檢署都揮出全壘打，各有6人和3人出線，是最大贏家。
這次檢審會推薦的38人名單名，期別由40期至50期，都是辦過大案的檢方菁英，最後25人名單如下：
台北地檢：林錦鴻(47期)、陳照世(49期) 、劉怡婷(49期)、黃嘉妮(46期)、 白勝文(48期)、王如玉(48期)
新北地檢：蔡妍蓁(48期)、劉恆嘉(48期)
士林地檢：劉建志(50期)
桃園地檢：廖晟哲(50期)、廖榮寬(50期)、周欣蓓(49期)
新竹地檢：邱志平(48期)
苗栗地檢：廖倪凰(50期)
台中地檢：楊植鈞(48期)、張聖傳(44期)
彰化地檢：賴政安(44期)
南投地檢：張鈞翔(49期)
雲林地檢：黃立夫(47期)
嘉義地檢：李鵬程(41期)
台南地檢：黃銘瑩(44期)、劉修言(49期)
高雄地檢：廖偉程(46期)、鄭博仁(47期)
橋頭地檢：蘇恆毅(50期)
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