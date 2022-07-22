國中少女長得像大學生 他花1500約炮一、二審都無罪

台中羅姓男子透過約炮軟體花1500元性交易，事後遭查出對象是名14歲國中少女，被依妨害性自主罪嫌起訴，羅始終喊冤稱不知少女年紀、以為她是大學生；法院審酌，少女針對年齡、性交地點等重要情節說詞不一，且她外觀較成熟，實有可能誤認年紀，一、二審均判羅無罪，可上訴。

檢方起訴指出，羅男2020年4月上網和少女約好性交易1次1500元，並相約到附近汽車旅館發生性行為，完事後羅依約給錢，後來少女因常常早出晚歸，經媽媽詢問後她才全數告知，並經少女母親報警提告才曝光。

檢方根據雙方證詞、少女母親說法及相關臉書、汽車旅館資料等，認定羅男嫌疑重大偵結依對14歲以上未滿16歲女子為性交行為罪嫌起訴他。

台中地院一審時，羅矢口否認犯行，辯稱不知道少女實際年齡，認為她打扮很像大學生，以為她已經滿18歲；羅的辯護人則說，少女就實際年齡說詞反覆，一下說自己13歲、一下又說14歲，且是性交完後才告知羅自己未滿18歲，主張羅主觀上並不知道她年紀，請求判無罪。

法院查，根據少女歷次證述，她就性交的汽車旅館前後說法不一致，有無告知自己實際年紀、幾歲等，說法也反覆不一、矛盾，可見證詞已有重大瑕疵；另少女也自稱，朋友都說她長相成熟、比較成熟像是18歲。

法院認為，根據少女身型、輪廓，搭配現今穿著、打扮風氣等，確足使一般人難以分辨眼前之少女是否已滿18歲，認定檢方起訴證據仍有可疑，判羅無罪。

檢方不服上訴，羅男仍否認，辯稱真的不知少女年紀，是在約炮軟體認識她，該軟體有未滿18歲禁止進入的標語，但有人為了確保性交易成功拿到錢，都會將自己裝扮得像是滿18歲的人。