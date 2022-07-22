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退役中校杜永心要國軍戰爭時別打共軍 判4年提再審遭駁

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

國防部空軍退役中校杜永心赴陸經商，被共軍吸收、在台發展組織，多次利誘現役軍官加入，要求在台海發生戰爭時採取消極不抵抗作為，一、二審依國家安全法判杜4年徒刑，最高法院今年3月駁回上訴定讞。杜聲請再審及停止執行，台灣高等法院裁定駁回。

杜1994年赴陸經商，因為是軍人退伍，被共軍情報單位總政治部（中央軍事委員會政治工作部，俗稱「總政」）相中，進而成為共諜。2006年間，杜得知服役時認識的蔡姓陸軍中校經濟困難，認為有機可乘，以金錢利誘，試圖籠絡蔡「效忠祖國」。

杜永心邀蔡適時對「總政」表態，希望台海發生戰爭採取消極不抵抗作為，蔡一開始不以為意而收受杜的金錢和物品，但杜積極要求蔡錄製影像向中共「表示友好」，蔡覺不妥而拒絕。檢察官2019年9月指揮調查局國家安全維護工作站自蔡家扣得兩人會面的錄音檔和20萬元，東窗事發。

杜多次在餐敘席間以蔡男結婚、購車和蔡母生病就醫等名義送了5到10萬元不等紅包，另外還送了大陸貴州茅台酒和武夷山特色茗茶等物，力促蔡與「總政」高層見面。考量蔡是現役軍人，赴陸旅遊恐受限制，為免遭人懷疑，杜還將見面地點選在東南亞國家，但後來因國內屢破共諜案，計畫暫緩，最後作罷。

一審審理時，杜永心否認是共諜，辯稱是為了哄勸蔡繼續從軍，才吹牛有認識中共高層，並向蔡騙稱將來可以叫中共高層不攻打他，但其實並不認識中共高層。杜說，很尊重蔡姓中校孝順母親，所以一直關心對方，不時送禮，但沒有要對方為中共發展組織或投共。

一、二審認為，杜永心身為退役軍官，領國家俸祿，卻對國家罔顧忠誠，雖邀約對象只有1人但歷時甚久，判他4年徒刑。最高法院認為原審認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴定讞。

杜永心不服，認為蔡從未證稱他是為「中央軍事委員會政治工作部」，也沒提過「總政」兩字，是調查官在詢問過程中誘導，不可採信。杜表示他不可能發展共產黨，確定判決用法錯誤，因此聲請再審並應停止執行。

不過高院認為杜永心沒有提出具體的新證據，不足以動搖原判決所認定的事實，不符合再審事由，因此駁回。

國防部空軍退役中校杜永心赴陸經商，被共軍吸收、在台發展組織，多次利誘現役軍官加入，要求在台海發生戰爭時採取消極不抵抗作為，被依國家安全法判刑4年定讞。杜聲請再審及停止執行，台灣高等法院裁定駁回。資料照片。記者王宏舜／攝影
國防部空軍退役中校杜永心赴陸經商，被共軍吸收、在台發展組織，多次利誘現役軍官加入，要求在台海發生戰爭時採取消極不抵抗作為，被依國家安全法判刑4年定讞。杜聲請再審及停止執行，台灣高等法院裁定駁回。資料照片。記者王宏舜／攝影

中共

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