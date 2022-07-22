館長直播罵吳宗憲「你什麼洨」法院判確定要賠80萬元

館長陳之漢直播罵吳宗憲「你什麼洨」判賠80萬元確定。 圖／聯合報系資料照片 館長陳之漢不滿藝人吳宗憲評論網紅，開直播罵吳宗憲「你什麼洨」，刑事被依公然侮辱罪判拘役58日確定；民事部分，吳宗憲向館長求償200萬元，最高法院判館長應賠償80萬元確定，另公開道歉部分，因憲法法庭裁判違憲，廢棄發回更審。

陳之漢2019年8月5日不滿吳宗憲在直播中評論網紅，同年月8日在自己的直播頻道上，以「館長 吳宗憲：網紅文化／演藝界都須養成素養？有網路就能當網紅？拿起機器就要直播？」為標題直播，怒罵吳宗憲「您前輩，幹XXXX勒」、「本土天王，幹XX」、「你連屁都不如嘛，你什麼洨」等語，被一狀告上法院。

刑事部分，台北地院依公然侮辱罪判陳之漢拘役58日，得易科罰金，緩刑2年，須向公庫支付10萬元定讞，而陳需按月向地檢署報到；陳去年2月3日向檢察官具狀聲請撤銷緩刑，因他槍擊案受重傷仍在治療、復健，須以輪椅代步，每月報到對他來說負擔過重，又擔心遭二次襲擊，基於安全考量盼撤銷緩刑，檢方同意。

民事部分，吳宗憲認為陳刑事判決後仍在直播中持續嘲諷，未見悔意，且仍稱是他先罵人，但他僅是對網紅的意見表達，並無損人之意，反倒是陳之漢絲毫未意識到自己的影響力，侵害他的名譽，提告求償200萬元，並要求公開道歉。

法院審酌陳之漢有爭議的話，包括「你開一個他媽的直播吃火龍果啊，你吃洨（閩南語，泛指精液）也沒有人要看你知道嗎，你跟人家講前輩。」、「本土天王，幹XX，你哪裡人？」、「你說我們是個屁，不好意思捏，那你是什麼？你連屁都不如嘛，你什麼洨，我有說錯話嗎？」等，認定故意侵害吳宗憲的名譽權，一、二審判賠80萬為宜，另應在YouTube頻道、臉書粉絲專頁連3天刊登道歉啟事。

案件上訴，最高法院認為原審判決沒有違誤，但強制道歉部分，經憲法法庭判決違憲，因此判陳之漢應賠償80萬元確定，公開道歉部分廢棄發回，由二審法院諭知回復名譽其他適當處分。