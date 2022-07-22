獨／高雄這分局又出包！1人偷情記大過、1人曠職直接不幹了

高雄市警局三民二分局員警紀律又傳出包，有員警偷情，也有員警曠職。記者石秀華／攝影 高雄市警局三民二分局員警紀律又出包！一名已婚的簡姓警員，屢次帶小三出入公開場合，被自家人撞見仍不避諱，經分局內部調查屬實，遭記一大過，報調他分局；另有一名王姓警員因曠職多日，未值勤也未請假，遭記大過後，離職不幹警察。

據了解，三民二警分局這兩名警員分屬不同間派出所。簡姓警員雖已婚，仍外遇許姓女子並不避諱出入公開場合，分局督察組接獲檢舉，展開調查，認為簡警「偷吃」的婚外情行為，傷害警察形象並違反夫妻之間的忠誠，已違反「警察人員與人發生不正常感情交往處理要點」的規定，將簡警記一大過處分，簡員事後自請調林園警分局。近日警局報請市府人事核定記一大過處分確定。

另外，一名王姓警員疑因財務出狀況，去年曾多次無心上班、精神不濟，出現曠職狀況，經分局輔導後，今年2月至4月，仍出現3天離譜的曠職狀況，因未依規定執勤且未辦理請假手續，因曠職多日，王員自認已不適任警察一職，遭分局報請警局記過後，自動申請離職。

今三民二警分局又傳出有2名男女員警值勤時，因孫姓警友遭開紅單，至孫男住處「商討」開紅單的「類偷勤」行為。