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推土機陷側溝他想開怪手自救 警上前關切意外逮酒駕

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄60多歲的張姓男子日前酒駕開推土機不慎掉落農田旁水溝，行經大樹區大坑路附近的產業道路，卻不慎陷入農田旁側溝，巡邏員警發現上前關心，卻意外發現他酒駕，警詢後，將他依公共危險罪移送。

仁武警分局溪埔所所長7月20日中午11時許，巡邏行經大樹區大坑路115號產業道路旁，看見一輛推土機卡偏離道路，車輪陷進側溝無法動彈，便上前關切。

因推土機無法動彈，張男站在一旁束手無策，還試圖從自家開怪手，救回推土機，員警上前時，竟聞到他渾身酒味，經酒測發現，呼氣酒測值達每公升1.15毫克。

被發現酒駕後，張男才向警方坦承，當天在家喝完酒，駕駛推土機不慎偏離道路，導致車輪陷入路旁側溝，才又返家開怪手，要自行將推土機吊回路面。

據刑法185-3條規定對酒駕動力交通工具，規範範圍廣泛，挖土機、怪手等，也規範在其中，因此警詢後，將張男依公共危險罪移送。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄60多歲的張姓男子日前開推土機不慎掉落農田旁水溝，竟突發奇想回家開怪手自救，警上前關心，意外發現他酒駕。記者陳弘逸／翻攝
高雄60多歲的張姓男子日前開推土機不慎掉落農田旁水溝，竟突發奇想回家開怪手自救，警上前關心，意外發現他酒駕。記者陳弘逸／翻攝
高雄60多歲的張姓男子日前開推土機不慎掉落農田旁水溝，竟突發奇想回家開怪手自救，警上前關心，意外發現他酒駕。記者陳弘逸／翻攝
高雄60多歲的張姓男子日前開推土機不慎掉落農田旁水溝，竟突發奇想回家開怪手自救，警上前關心，意外發現他酒駕。記者陳弘逸／翻攝
高雄60多歲的張姓男子日前開推土機不慎掉落農田旁水溝，竟突發奇想回家開怪手自救，警上前關心，意外發現他酒駕。記者陳弘逸／翻攝
高雄60多歲的張姓男子日前開推土機不慎掉落農田旁水溝，竟突發奇想回家開怪手自救，警上前關心，意外發現他酒駕。記者陳弘逸／翻攝

酒駕 酒測

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