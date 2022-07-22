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正宮與前妻爆衝突 原親家母也捲入戰局互控傷害

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣蘇姓婦人懷疑丈夫蔡男與前妻謝女藕斷絲連，和婆婆鐘婦一齊到謝女家找蔡男，遭謝女及母親黃婦拒於門外，雙方爆發肢體衝突，正宮與前妻拉扯互毆、原是親家母的鐘婦、黃婦也捲入戰局，雙方間糾葛有如八點檔劇情，互控傷害外，蘇女與鐘婦另涉犯侵入住宅罪。

事件發生於2020年10月6日晚上6時許，蘇女懷疑丈夫蔡男與前妻謝女仍有往來，與婆婆鐘婦一同到謝女住處尋找蔡男，謝女母親黄婦應門後拒絕2人進入，蘇女、鐘婦仍強行進入。

蘇女在二樓找到蔡男要將丈夫帶回家遭謝女阻擋，蘇女打謝女一巴掌引爆雙方衝突場面，鐘婦看見媳婦蘇女頭髮被拉住，趕快上前將媳婦帶出門外，謝女和母親黃婦追到外面，四人混戰拉扯一起，期間謝女還涉嫌持玻璃瓶打蘇女頭部。事後雙方互控傷害，蘇女和婆婆鐘婦另被控犯侵入住宅罪。

檢警訊問時，蘇女坦承徒手毆打謝女，但與黃婦只有拉扯，黃婦的傷不是她造成。辯稱因為要找丈夫才會進入民宅。

鐘婦表示，否認有傷害他人，根本沒有碰到對方身體，但她能證明謝女、黃婦有共同傷害媳婦蘇女。當時是為了救媳婦才進入屋內，並非無故侵入民宅。

謝女否認傷害蘇女，辯稱是正當防衛。她能證明蘇女和鐘婦共同傷害母親黃婦。

黃婦否認傷害蘇女，辯稱過程很混亂，僅用手遮擋。她能證明蘇女傷害女兒。

嘉義地方法院審理後，認為4人均已成年且思慮成熟，卻因感情、家庭糾紛，不知理性溝通而與他人發生肢體衝突，審酌雙方傷勢、素行、知識程度、家庭狀況、經濟以及尚未和解等情狀；謝女犯共同傷害罪處有期徒刑2月，可易科罰金（上訴中）；黃婦犯共同傷害罪處拘役25日，可易科罰金。

蘇女共同犯侵入住宅罪，處拘役30日，又犯傷害罪，處拘役40日，又共同犯傷害罪，處拘役30日。應執行拘役65日，得易科罰金。鐘婦共同犯侵入住宅罪，處拘役30日，又共同犯傷害罪，處拘役20日。應執行拘役40日，可易科罰金。

正宮、前妻、前親家母分別被法院依傷害等罪判刑。圖／本報資料照片
正宮、前妻、前親家母分別被法院依傷害等罪判刑。圖／本報資料照片

傷害罪 媳婦 丈夫

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