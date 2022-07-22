嫌妻當清潔工「羞恥」卻靠她賺2.5萬養全家 懶夫被離婚

游姓男子經商失敗，要求徐姓妻子向娘家借錢，但十多年來他一直賦閒在家，家中經濟全靠當清潔工的妻子撐起。妻子曾表示要幫丈夫介紹清潔工作，游竟覺得「羞恥」而拒絕，妻子因壓力過大，曾試圖自殺，在兒子長大後，帶媽媽搬出舊家。妻子提離婚訴訟，一審判准；游上訴，台灣高等法院認他不知反省也不工作，駁回上訴。

游姓夫妻1997年結婚，2個兒子均已成年。徐姓妻子表示，丈夫（56歲）因經商虧損，要求她向娘家和錢莊借錢，她陸續借款上百萬元，全都是她在償還，她因壓力過大，得吃抑制憂鬱藥物。

除了經商不順，游還和女同事搞曖昧，妻子當時顧及孩子還小，只好忍氣吞聲，但十幾年來丈夫卻不工作，家中收入都靠擔任清潔工的妻子維持。妻子表示，曾向丈夫介紹清潔工作，但丈夫一方面對她的工作感到「羞恥」而不答應，一方面卻又要她交出生活費，她壓力很大。

因夫妻倆從2020年9月起分居，妻子提離婚訴訟，新北地方法院判准。

游姓男子表示，因經商需要資金，才商請妻子向娘家借錢，但沒要她向錢莊借貸，並認為就算以前拈花惹草，也已經是陳年舊事，不影響夫妻情感。游稱自己有打零工賺錢，反指妻子鮮少做家事，她會服用憂鬱症藥物是因她「理財不當」。游說，兩人分居後，還是曾一起逛大溪老街、拜大里天公廟，並非不相往來，因此上訴請求廢棄原判決。

兩個兒子證述，家計都是靠媽媽當清潔工、每月2萬5千元的收入支撐，從幼稚園開始至他們成年，家裡沒錢時，媽媽會向外婆借錢。兒子甚至說，爸爸都在玩手機、睡覺、吃飯，父母只為「錢」而講話，沒有互動。

高院家事法庭審理，發現游姓男子從2018年至2021年間曾到新北市政府就業服務處謀求工作16次，但沒有成功紀錄，有些雇主希望他能馬上工作，但他說「想延1、2天」，之後就沒下文。高院認為游沒有積極就業，也確定他多年沒工作，未能負擔家計。

高院認為游在兒子還小時，正當壯年且沒有任何身心障礙，卻不工作十多年，即便妻子身體狀況不佳，還得從事耗費大量勞力的清潔工作以換取微薄收入，本案自起訴至今游仍不工作，沒設法彌補夫妻間的疏離關係。高院指游姓夫妻已缺乏感情基礎，沒辦法共同生活，而游顯然要負較多的責任，妻子訴請離婚有理。