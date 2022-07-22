聽新聞
test
0:00 / 0:00

女軍官衣物沾不明液體…時隔8年真凶竟是同袍

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

邱姓男子為職業軍人8年前潛入女軍官小文（化名）官校教學大樓研究室內，在她個人衣物上留噴濺精液。事後小文返回研究室察覺有異，報警求助卻找不到真凶，直到近年邱男涉犯另起案件，警方再度拿DNA對比，意外將此案偵破，地院審理後，將他依侵入建築物罪，處拘役40天，得易科罰金。

判決指出，邱男為現役軍人，2014年10月3日未經小文同意擅自闖入高雄市官校教學大樓研究室內。直到當天傍晚，小文返回研究室，發現研究室有遭不明人士侵入跡象，且個人衣物有沾染不明液體。

由於始終找不出潛入研究室的人士及衣物沾染的不明液體為何物，小文在同年10月7日報警處理，經採證送請高雄市政府警察局鑑定為精液，但卻找不出誰是遺留精液的真凶。

直到近幾年邱男涉犯另起涉妨害性自主案，去年6月30日將沾染不明液體與他的DNA-STR進行比對，發現型別相符，才將多年來懸而未解的案件偵破。

警詢、偵訊時，邱男都坦承犯行，後由檢方依無故侵入住宅罪起訴，並聲請簡易判決處刑。

地院認為，研究室為辦公處所並不供人居住，因此，改以「無故侵入建築物」量刑，因邱男未徵得對方同意，擅自進入別人的研究室，造成他人精神畏懼及痛苦，考量犯後坦承犯行，審理後，將他依侵入建築物罪，處拘役40天，得易科罰金。

邱姓男子為職業軍人8年前潛入官校教學大樓研究室內在女軍官衣物上留下精液，此案去年偵破，地院審理後，將他依侵入建築物罪，處拘役40天，得易科罰金。記者陳弘逸／攝影
邱姓男子為職業軍人8年前潛入官校教學大樓研究室內在女軍官衣物上留下精液，此案去年偵破，地院審理後，將他依侵入建築物罪，處拘役40天，得易科罰金。記者陳弘逸／攝影

建築 軍人 高雄市

延伸閱讀

「行為惡劣但態度尚佳」 網紅小玉一審判5年半可易科理由曝光

買保險套竟脫褲露鳥要女店員幫戴 噁男行徑下場曝光

十軍團營區玩「明星三缺一」插賭金 軍人遭汰除吃官司

十軍團阿兵哥半夜賭博、要不回賭金咬出同袍 雙雙送辦

相關新聞

中科三期沒評估致癌風險就通過環評 法院今判決撤銷

環保署4年前通過中部科學工業園區第三期發展區（后里基地—七星農場）第二階段環境評估審查，許金水等5名在地居民不服提行政訴...

「行為惡劣但態度尚佳」 網紅小玉一審判5年半可易科理由曝光

網紅「小玉」朱玉宸和22歲莊姓助手用換臉技術製作色情影片上網販售，將名人、政治人物等人臉部合成到女優身上，賺1338萬餘...

女軍官衣物沾不明液體…時隔8年真凶竟是同袍

邱姓男子為職業軍人8年前潛入女軍官小文（化名）官校教學大樓研究室內，在她個人衣物上留噴濺精液。事後小文返回研究室察覺有異...

繳不出千元電信費瞎掰身分被冒用 男子害慘舅舅和自己

吳姓男子疑因繳不出積欠的電信費用1千餘元，跑到派出所報案，稱自己被冒名申辦帳號，未料吳男將帳單地址設在舅舅家，警方將吳男...

台日跨國同性伴侶可以結婚了 法院判決理由出爐

台日跨國同性伴侶阿樹、有吉英三郎去年到台北市大安戶政事務所登記結婚被拒，訴願也被駁回，提行政訴訟要求救濟，台北高等行政法...

「小玉」換臉片宣判 受害人黃捷：將提民事訴訟求償

網紅「小玉」朱玉宸利用換臉技術製作名人色情影片銷售流傳，立委高嘉瑜及高市議員黃捷都是受害者。新北地院今天宣判，朱玉宸被處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。