女軍官衣物沾不明液體…時隔8年真凶竟是同袍

邱姓男子為職業軍人8年前潛入女軍官小文（化名）官校教學大樓研究室內，在她個人衣物上留噴濺精液。事後小文返回研究室察覺有異，報警求助卻找不到真凶，直到近年邱男涉犯另起案件，警方再度拿DNA對比，意外將此案偵破，地院審理後，將他依侵入建築物罪，處拘役40天，得易科罰金。

判決指出，邱男為現役軍人，2014年10月3日未經小文同意擅自闖入高雄市官校教學大樓研究室內。直到當天傍晚，小文返回研究室，發現研究室有遭不明人士侵入跡象，且個人衣物有沾染不明液體。

由於始終找不出潛入研究室的人士及衣物沾染的不明液體為何物，小文在同年10月7日報警處理，經採證送請高雄市政府警察局鑑定為精液，但卻找不出誰是遺留精液的真凶。

直到近幾年邱男涉犯另起涉妨害性自主案，去年6月30日將沾染不明液體與他的DNA-STR進行比對，發現型別相符，才將多年來懸而未解的案件偵破。

警詢、偵訊時，邱男都坦承犯行，後由檢方依無故侵入住宅罪起訴，並聲請簡易判決處刑。