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台日跨國同性伴侶可以結婚了 法院判決理由出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台日跨國同性伴侶阿樹、有吉英三郎去年到台北市大安戶政事務所登記結婚被拒，訴願也被駁回，提行政訴訟要求救濟，台北高等行政法院今判兩人勝訴，戶政事務所應准許兩人結婚，可上訴。

北高行指出，阿樹、有吉已依法提出相關身分證明文件、結婚證明文件，另依司法院釋字第748號解釋意旨，「是否結婚」、「與何人結婚」屬憲法應保障的重要基本權，因此我國國民選擇結婚對象為外國人時，若僅因性傾向而否定同婚關係，同樣構成不合理的差別待遇，將牴觸我國同婚關係得依法成立的現存法律秩序，因此撤銷原處分，准予阿樹、有吉結婚日期為2021年5月7日的登記處分。

阿樹得知判決結果表示，感謝一路支持、幫助他們的人，也謝謝在台灣和日本親友的支持，另外也感謝法官成全，他和有吉在一起這麼多年，終於可以名正言順當「夫夫」，如今感到非常驕傲，無論之後碰到任何狀況，他們都會互相扶持一起生活下去。

他說，在開心之餘也想起提訴訟的初衷，是希望政府看到仍有很多跨國同志伴侶沒辦法結婚，在困境中維繫關係，希望政府盡快正視問題，正視跨國同志伴侶的關係。

在首對跨國同志伴侶信奇、阿古勝訴後，阿樹、有吉英三郎從屏東北上至大安戶政事務所要求結婚登記，經戶政事務所詢問內政部後，仍拒絕兩人登記。

阿樹、有吉英三郎交往7年，雙方家人也彼此認可，並在2018年舉行公開婚禮，至今無法登記結婚，兩人委由伴侶盟的律師提行政訴訟，台北高等行政法院今判兩人勝訴，成為第四對獲法院判決勝訴的跨國同婚案件。

有吉（左）、阿樹（右）。圖／伴侶盟提供
有吉（左）、阿樹（右）。圖／伴侶盟提供

結婚 同志 同婚

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